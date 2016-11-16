 Türkiye’nin partneri Rusya – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Türkiye’nin partneri Rusya

    Türkiye’nin partneri Rusya

    Türkiye ile birlikte Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın organize edeceği öncesi ev sahibi ülkeler partnerlerini seçti.

    Basketbol Federasyonu'ndan () yapılan açıklamada Türkiye'nin turnuvadaki ortağının Rusya olduğu belir tildi. 31 Ağustos 17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Türkiye ile Rusya ile aynı grupta yer alacak. Finlandiya-İzlanda, İsrail-Litvanya ve Romanya-Macaristan arasında partnerlik anlaşması yapılarken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Partner ülke seçimini karşılıklı olarak arzu ettiğimiz Rusya'ya bu onuru bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Rus basketbolseverleri, sporun yanı sıra İstanbul'un eşsiz güzelliklerini yaşamak üzere ülkemize bekliyoruz."
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:46
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