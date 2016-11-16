Karşıyaka liderlik fırsatını tepti
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, sahasında Fransız Le Mans Sarthe ekibine 66-79 yenilerek liderlik fırsatını kaçırdı.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Fransa'nın Le Mans takımına 79-66 mağlup oldu.
Le Mans'ın dördüncü galibiyetine ulaştığı grupta, Pınar Karşıyaka ikinci yenilgisini aldı.
Müsabakaya 12-0'lık seriyle başlayan Le Mans karşısında Pınar Karşıyaka, ilk basketini 4. dakikanın sonunda Brown'la buldu. Le Mans, hücumdaki etkili oyunuyla 6. dakikada farkı 14 sayıya (20-6) kadar çıkardı. Son bölümde savunmada ve hücumda daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Brown'un 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 24-17 geride tamamladı.
İkinci periyodun başında Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya (24-20) indiren Pınar Karşıyaka önünde farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip, Gelabale'in sayılarıyla 17. dakikada farkı tekrar 14 sayıya kadar çıkardı: 22-36. Konuk ekip devreyi 42-33 üstün bitirdi.
İki takımın da karşılıklı üçer sayılık basketler bularak başladığı üçüncü periyodun ilk 3 dakikasını 48-39 üstün tamamlayan Le Mans, 25. dakikayı 55-47 önde geçti. Fransız ekibi periyodu da 62-51 önde kapattı.
Son periyodun başında farkı 17 sayıya (72-55) kadar çıkaran Le Mans, kalan bölümde üstünlüğünü sürdürdü. Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 72-59 Le Mans'ın üstünlüğüyle girilen karşılaşmadan 79-66 mağlubiyetle ayrıldı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:04
- Kjaer, İtalyanların radarında!
Toplam 1
Yorum
BJK1903 25 milyon euroya fazla diyen italyanlar Kjaeri nasil alcaklar :D
- Gignac harekatı
Toplam 4
Yorum
yorum farki abi 31 yaşındaki oyuncuyu napalım biz. şöyle adam gibi 24-25 yaşındaki oyunculardan takım kurup iyi bir td ile 1 yıl sabretsek olmaz mı
- Ömer geliyor
Toplam 10
Yorum
Yasar Olursa iyi olur
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