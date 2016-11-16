Karşıyaka liderlik fırsatını tepti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Fransa'nın Le Mans takımına 79-66 mağlup oldu.

Le Mans'ın dördüncü galibiyetine ulaştığı grupta, Pınar Karşıyaka ikinci yenilgisini aldı.

Müsabakaya 12-0'lık seriyle başlayan Le Mans karşısında Pınar Karşıyaka, ilk basketini 4. dakikanın sonunda Brown'la buldu. Le Mans, hücumdaki etkili oyunuyla 6. dakikada farkı 14 sayıya (20-6) kadar çıkardı. Son bölümde savunmada ve hücumda daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Brown'un 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 24-17 geride tamamladı.

İkinci periyodun başında Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya (24-20) indiren Pınar Karşıyaka önünde farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip, Gelabale'in sayılarıyla 17. dakikada farkı tekrar 14 sayıya kadar çıkardı: 22-36. Konuk ekip devreyi 42-33 üstün bitirdi.

İki takımın da karşılıklı üçer sayılık basketler bularak başladığı üçüncü periyodun ilk 3 dakikasını 48-39 üstün tamamlayan Le Mans, 25. dakikayı 55-47 önde geçti. Fransız ekibi periyodu da 62-51 önde kapattı.

Son periyodun başında farkı 17 sayıya (72-55) kadar çıkaran Le Mans, kalan bölümde üstünlüğünü sürdürdü. Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 72-59 Le Mans'ın üstünlüğüyle girilen karşılaşmadan 79-66 mağlubiyetle ayrıldı.