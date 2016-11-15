Nevriye Yılmaz ve Yasemin Horasan'a veda organizasyonu!

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, A Milli Takım'ın cumartesi günü Ankara Arena'da Bosna Hersek ile oynayacağı maçın ardından, bu yıl basketbolu bırakan ve milli takımın efsane isimlerinden olan Nevriye Yılmaz ve Yasemin Horasan için veda kokteyli düzenlenecek.

Ankara Arena'nın küçük salonunda yapılacak kokteyle TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da katılacak. Türkiye ile Bosna Hersek maçı öncesi de Nevriye Yılmaz ile Yasemin Horasan'a teşekkür plaketi verilecek.