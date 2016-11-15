 Nevriye Yılmaz ve Yasemin Horasan'a veda organizasyonu! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ve 'a veda organizasyonu!

    Nevriye Yılmaz ve Yasemin Horasan'a veda organizasyonu!

    'nın 'nde 19 Kasım Cumartesi günü ile yapacağı karşılaşma sonrasında, milli takıma uzun yıllar hizmet eden ve kariyerlerini noktalayan ile , gerçekleştirilecek organizasyonla veda edecek.

    Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, A Milli Takım'ın cumartesi günü Ankara Arena'da ile oynayacağı maçın ardından, bu yıl basketbolu bırakan ve milli takımın efsane isimlerinden olan ve için veda kokteyli düzenlenecek.

    Ankara Arena'nın küçük salonunda yapılacak kokteyle TBF Başkanı da katılacak. Türkiye ile Bosna Hersek maçı öncesi de Nevriye Yılmaz ile Yasemin Horasan'a teşekkür plaketi verilecek.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:02
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