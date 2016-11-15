Nevriye Yılmaz ve Yasemin Horasan'a veda organizasyonu!
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Cumartesi günü Bosna Hersek ile yapacağı karşılaşma sonrasında, milli takıma uzun yıllar hizmet eden ve kariyerlerini noktalayan Nevriye Yılmaz ile Yasemin Horasan, gerçekleştirilecek organizasyonla veda edecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, A Milli Takım'ın cumartesi günü Ankara Arena'da Bosna Hersek ile oynayacağı maçın ardından, bu yıl basketbolu bırakan ve milli takımın efsane isimlerinden olan Nevriye Yılmaz ve Yasemin Horasan için veda kokteyli düzenlenecek.
Ankara Arena'nın küçük salonunda yapılacak kokteyle TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da katılacak. Türkiye ile Bosna Hersek maçı öncesi de Nevriye Yılmaz ile Yasemin Horasan'a teşekkür plaketi verilecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:02
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 93
Yorum
Akyuz ee?
- Oğuzhan el yakıyor
Toplam 16
Yorum
Kara kartal Terim her maça 11 çıkarıyor zaten ama milli formayla başarısız biraz. Sen hangi milli takımı izliyorsun
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 7
Yorum
ÜMİT ERDEM KARTALIMA CAN KURBAN FUTBOLUN EFENDİSİ HERŞEYİMİZ QUARESMA MIZ GOLÜNÜ ATACAK KARTALIM TURA UÇACAK İNŞALLAH...
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