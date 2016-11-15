''Maça enerji koyduk''
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Rusya'nın Unics Kazan takımını 104-99 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, kazandıkları son iki müsabakanın ardından bu önemli maçı oynamalarının çok zor olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, savunmada istedikleri gibi oynayamadıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"İlk yarıdaki sorun, maça korkarak başlamamızdı. O yüzden kolay sayılar bulmalarına izin verdik ve ilk yarı böyle sonuçlandı. Bence üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha iyi oyun oynadık. Maça daha çok enerji koyduk. Böyle bir takıma 104 sayı atıyorsanız iyi bir şeyler yapmışınız demektir. Savunmadaki sertliğimizle hızlı hücumları birleştirerek daha iyi sayı bulduk. Maç içerisinde bireysel olarak çok iyi oynayan oyuncularımız vardı. Maça hazırlanırken rakip takımların avantajlı oldukları pozisyonları nasıl savunacağınızı çalışırsınız. Biz de bunu yaptık."
UNİCS KAZAN CEPHESİ
Unics Kazan Başantrenörü Evgeny Pashutin ise çok zor bir maç oynadıklarını ve deplasmanda göstermeleri gereken sertliği gösteremediklerini söyledi.
Genel olarak maçın ilk yarısının sert geçtiğini ve hücumda performanslarının iyi olmadığını dile getiren Pashutin, "Anadolu Efes ilk yarı hücumda çok iyi performans gösterdi. Deplasmanda oynamamız gereken sertlikte oynamadık. Maçın genelinde topu iyi dolaştıramadık. Üçüncü çeyrekte Heurtel'in pota altına girmesine izin verdik. Maçın son 5 dakikasında yeterince iyi reaksiyon versek de bu, maçı kazanmamız için yeterli olmadı." diye konuştu.
Pashutin, maçın ilk 35 dakikasında Anadolu Efes'in oyun planını yanlış anladıklarını belirterek, "Yanlış reaksiyon verdik. Son 5 dakikada Anadolu Efes asist yapamadı. Bu, bizim savunmadaki kötü anlayışımızdan kaynaklandı. Oyuncularıma bunu anlatamadığım için belki de bu benim suçum." diyerek sözlerini tamamladı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:59
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 93
Yorum
Akyuz ee?
- Oğuzhan el yakıyor
Toplam 16
Yorum
Kara kartal Terim her maça 11 çıkarıyor zaten ama milli formayla başarısız biraz. Sen hangi milli takımı izliyorsun
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 7
Yorum
ÜMİT ERDEM KARTALIMA CAN KURBAN FUTBOLUN EFENDİSİ HERŞEYİMİZ QUARESMA MIZ GOLÜNÜ ATACAK KARTALIM TURA UÇACAK İNŞALLAH...
''Maça enerji koyduk'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.