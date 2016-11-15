 ''Maça enerji koyduk'' – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ''Maça enerji koyduk''

    ''Maça enerji koyduk''

    Basketbolda 'nin 7. haftasında sahasında Rusya'nın takımını 104-99 yenen 'in başantrenörü , kazandıkları son iki müsabakanın ardından bu önemli maçı oynamalarının çok zor olduğunu söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, savunmada istedikleri gibi oynayamadıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

    "İlk yarıdaki sorun, maça korkarak başlamamızdı. O yüzden kolay sayılar bulmalarına izin verdik ve ilk yarı böyle sonuçlandı. Bence üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha iyi oyun oynadık. Maça daha çok enerji koyduk. Böyle bir takıma 104 sayı atıyorsanız iyi bir şeyler yapmışınız demektir. Savunmadaki sertliğimizle hızlı hücumları birleştirerek daha iyi sayı bulduk. Maç içerisinde bireysel olarak çok iyi oynayan oyuncularımız vardı. Maça hazırlanırken rakip takımların avantajlı oldukları pozisyonları nasıl savunacağınızı çalışırsınız. Biz de bunu yaptık."

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    Başantrenörü ise çok zor bir maç oynadıklarını ve deplasmanda göstermeleri gereken sertliği gösteremediklerini söyledi.

    Genel olarak maçın ilk yarısının sert geçtiğini ve hücumda performanslarının iyi olmadığını dile getiren Pashutin, " ilk yarı hücumda çok iyi performans gösterdi. Deplasmanda oynamamız gereken sertlikte oynamadık. Maçın genelinde topu iyi dolaştıramadık. Üçüncü çeyrekte Heurtel'in pota altına girmesine izin verdik. Maçın son 5 dakikasında yeterince iyi reaksiyon versek de bu, maçı kazanmamız için yeterli olmadı." diye konuştu.

    Pashutin, maçın ilk 35 dakikasında Anadolu Efes'in oyun planını yanlış anladıklarını belirterek, "Yanlış reaksiyon verdik. Son 5 dakikada Anadolu Efes asist yapamadı. Bu, bizim savunmadaki kötü anlayışımızdan kaynaklandı. Oyuncularıma bunu anlatamadığım için belki de bu benim suçum." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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