Kura çekimi öncesi açıklandı!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) ile partner olduğunu açıkladı.
Federasyonlar arasındaki ortaklık sayesinde bilet satışlarını artırmak hedefleniyor. Partner federasyonlar, 22 Kasım Salı günü gerçekleşecek kurada da çekilişe girmeden aynı grupta yer alacaklar.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuya ilişkin "EuroBasket 2017'de partner ülke seçimini karşılıklı olarak arzu ettiğimiz RBF'ye, bu onuru bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Sporsever milletlerimizin bu eşsiz basketbol coşkusunu bir arada yaşayabileceği bir platform yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz. Rus basketbolseverleri, sporun yanı sıra İstanbul'un eşsiz güzelliklerini yaşamak üzere ülkemize bekliyoruz. Aynı şekilde basketbola gönül vermiş Türk seyircilerimizin de salonları dolduracağına inancımız tam." ifadelerine yer verdi.
RBF Başkanı Andrei Kirilenko ise "TBF ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma sürpriz değil. Milletlerimiz yakın ilişkiler içinde. İstanbul'da gerçekleşecek EuroBasket 2017'nin, olabilecek en yüksek kalitede organize edileceğinden şüphem yok. İki ülkenin takımları, aynı grupta yer alacağı için de çok memnunum. Geçmişte aramızdaki maçlar her zaman mücadele düzeyi yüksek ve taraftarın oldukça ilgisini çeken müsabakalar olmuştur. Rus taraftarın da karşılaşmalara önemli oranda ilgi göstereceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.
EuroBasket 2017 kura çekimi, 22 Kasım Salı günü İstanbul'daki Çırağan Otel'de yapılacak.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:17
- Kimler geldi kimler geçti!
Toplam 1
Yorum
zeki GS yine kazanamayacak...Fark yemezlerse buyuk basari..Beraberlik cok zor bir ihtimal ama mucize olursa olabilir..
- RVP formunun zirvesinde
Toplam 3
Yorum
isa rvp buyuk maclrin adami
- Zico'dan tescilli
Toplam 6
Yorum
Tip olarak Meşgul olursunuz bakkala gidecek çocuk ararsınız ya hani bu çocuk o çocuk işte tip aynı o çocuk
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