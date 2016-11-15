Kura çekimi öncesi açıklandı!

TBF'den yapılan açıklamada, Finlandiya, İsrail, Romanya ile beraber 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2017'ye ev sahipliği yapacak Türkiye'nin, turnuvadaki ortağının Rusya olacağı belirtildi. Diğer üç iş birliği ise Finlandiya-İzlanda, İsrail-Litvanya ve Romanya-Macaristan arasında gerçekleşti.

Federasyonlar arasındaki ortaklık sayesinde bilet satışlarını artırmak hedefleniyor. Partner federasyonlar, 22 Kasım Salı günü gerçekleşecek kurada da çekilişe girmeden aynı grupta yer alacaklar.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuya ilişkin "EuroBasket 2017'de partner ülke seçimini karşılıklı olarak arzu ettiğimiz RBF'ye, bu onuru bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Sporsever milletlerimizin bu eşsiz basketbol coşkusunu bir arada yaşayabileceği bir platform yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz. Rus basketbolseverleri, sporun yanı sıra İstanbul'un eşsiz güzelliklerini yaşamak üzere ülkemize bekliyoruz. Aynı şekilde basketbola gönül vermiş Türk seyircilerimizin de salonları dolduracağına inancımız tam." ifadelerine yer verdi.

RBF Başkanı Andrei Kirilenko ise "TBF ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma sürpriz değil. Milletlerimiz yakın ilişkiler içinde. İstanbul'da gerçekleşecek EuroBasket 2017'nin, olabilecek en yüksek kalitede organize edileceğinden şüphem yok. İki ülkenin takımları, aynı grupta yer alacağı için de çok memnunum. Geçmişte aramızdaki maçlar her zaman mücadele düzeyi yüksek ve taraftarın oldukça ilgisini çeken müsabakalar olmuştur. Rus taraftarın da karşılaşmalara önemli oranda ilgi göstereceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

EuroBasket 2017 kura çekimi, 22 Kasım Salı günü İstanbul'daki Çırağan Otel'de yapılacak.