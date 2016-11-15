İstanbul'da yapılacak!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi All-Star organizasyonunun İstanbul'da yapılmasını kararlaştırdı.
TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yönetim kurulu toplanarak gündemindeki maddeleri görüştü.
Toplantıda alınan karar doğrultusunda, Spor Toto Basketbol Süper Ligi All Star organizasyonu, 15 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:11
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Toplam 93
Yorum
Akyuz ee?
- Oğuzhan el yakıyor
Toplam 16
Yorum
Kara kartal Terim her maça 11 çıkarıyor zaten ama milli formayla başarısız biraz. Sen hangi milli takımı izliyorsun
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 7
Yorum
ÜMİT ERDEM KARTALIMA CAN KURBAN FUTBOLUN EFENDİSİ HERŞEYİMİZ QUARESMA MIZ GOLÜNÜ ATACAK KARTALIM TURA UÇACAK İNŞALLAH...
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