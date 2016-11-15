 İstanbul'da yapılacak! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    'da yapılacak!

    İstanbul'da yapılacak!

    (TBF) Yönetim Kurulu, organizasyonunun 'da yapılmasını kararlaştırdı.

    TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yönetim kurulu toplanarak gündemindeki maddeleri görüştü.

    Toplantıda alınan karar doğrultusunda, Spor Toto Basketbol Süper Ligi All Star organizasyonu, 15 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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