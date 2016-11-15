Banvit, Monaco'yu rahat geçti

Banvit, rakibi karşısında aldığı sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, Monaco ise ilk mağlubiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Monaco, 3. dakikayı 6-0 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve hücumda dışarıdan etkili olan Banvit, tüm oyuncularıyla skora katkı yaparak ilk periyot sonunda 17-16 üstünlük yakaladı.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna da etkili başlayan ev sahibi takım, Can Maksim Mutaf'ın basketiyle 15. dakikada farkı 9 sayıya (27-18) çıkardı. Monaco, pota altında Medley, Ouattara ve Gladyr ile etkili olsa da Banvit ilk yarıyı 34-32 önde tamamladı.

Mücadelenin 3. periyodunda Vidmar ve Orelik'in basketleriyle 13-0'lık seri yakalayan Banvit, 26. dakikada 13 sayılık üstünlük kurdu: 50-37. Ev sahibi takım, bu çeyreği de 60-50 önde geçti.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Banvit, karşılaşmayı 79-65 kazandı.

Banvit'te Orelik 25, Vidmar 18 sayı üretirken, Monaco'da Gladyr ile Ouattara onbeşer sayı buldu.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Martin Horozov (Bulgaristan), Luka Kardum (Hırvatistan)

Banvit: Muric 6, Orelik 25, Chappel, Vidmar 18, Theodore 9, Metehan Akyel, Kulig 9, Can Maxim Mutaf 10, İsmail Cem Ulusoy 2

Monaco: Wright 4, Fofana, Medley 13, Shuler 7, Ouattara 15, Aboudou 2, Rigot, Bost 6, Amara Sy 3, Gladyr 15

1. Periyot: 17-16

Devre: 34-32

3. Periyot: 60-50

Beş faulle çıkan: 36.20 Amara Sy (Monaco)