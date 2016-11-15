 Banvit, Monaco'yu rahat geçti – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    , 'yu rahat geçti

    Banvit, Monaco'yu rahat geçti

    Basketbolda A Grubu 5. hafta karşılaşmasında , Fransız ekibi 'yu 79-65 mağlup etti.

    , rakibi karşısında aldığı sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, ise ilk mağlubiyetini aldı.

    Maça hızlı başlayan Monaco, 3. dakikayı 6-0 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve hücumda dışarıdan etkili olan Banvit, tüm oyuncularıyla skora katkı yaparak ilk periyot sonunda 17-16 üstünlük yakaladı.

    Karşılaşmanın ikinci periyoduna da etkili başlayan ev sahibi takım, Can Maksim Mutaf'ın basketiyle 15. dakikada farkı 9 sayıya (27-18) çıkardı. Monaco, pota altında Medley, Ouattara ve Gladyr ile etkili olsa da Banvit ilk yarıyı 34-32 önde tamamladı.

    Mücadelenin 3. periyodunda Vidmar ve Orelik'in basketleriyle 13-0'lık seri yakalayan Banvit, 26. dakikada 13 sayılık üstünlük kurdu: 50-37. Ev sahibi takım, bu çeyreği de 60-50 önde geçti.

    Son periyotta üstünlüğünü koruyan Banvit, karşılaşmayı 79-65 kazandı.

    Banvit'te Orelik 25, Vidmar 18 sayı üretirken, Monaco'da Gladyr ile Ouattara onbeşer sayı buldu.

    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Martin Horozov (Bulgaristan), Luka Kardum (Hırvatistan)

    Banvit: Muric 6, Orelik 25, Chappel, Vidmar 18, Theodore 9, Metehan Akyel, Kulig 9, Can Maxim Mutaf 10, İsmail Cem Ulusoy 2

    Monaco: Wright 4, Fofana, Medley 13, Shuler 7, Ouattara 15, Aboudou 2, Rigot, Bost 6, Amara Sy 3, Gladyr 15

    1. Periyot: 17-16

    Devre: 34-32

    3. Periyot: 60-50

    Beş faulle çıkan: 36.20 Amara Sy (Monaco)

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit, Monaco'yu rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.