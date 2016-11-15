Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Banvit, Fransız ekibi Monaco'yu 79-65 mağlup etti.
Banvit, rakibi karşısında aldığı sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, Monaco ise ilk mağlubiyetini aldı.
Maça hızlı başlayan Monaco, 3. dakikayı 6-0 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve hücumda dışarıdan etkili olan Banvit, tüm oyuncularıyla skora katkı yaparak ilk periyot sonunda 17-16 üstünlük yakaladı.
Karşılaşmanın ikinci periyoduna da etkili başlayan ev sahibi takım, Can Maksim Mutaf'ın basketiyle 15. dakikada farkı 9 sayıya (27-18) çıkardı. Monaco, pota altında Medley, Ouattara ve Gladyr ile etkili olsa da Banvit ilk yarıyı 34-32 önde tamamladı.
Mücadelenin 3. periyodunda Vidmar ve Orelik'in basketleriyle 13-0'lık seri yakalayan Banvit, 26. dakikada 13 sayılık üstünlük kurdu: 50-37. Ev sahibi takım, bu çeyreği de 60-50 önde geçti.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Banvit, karşılaşmayı 79-65 kazandı.
Banvit'te Orelik 25, Vidmar 18 sayı üretirken, Monaco'da Gladyr ile Ouattara onbeşer sayı buldu.
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Martin Horozov (Bulgaristan), Luka Kardum (Hırvatistan)
Banvit: Muric 6, Orelik 25, Chappel, Vidmar 18, Theodore 9, Metehan Akyel, Kulig 9, Can Maxim Mutaf 10, İsmail Cem Ulusoy 2
Monaco: Wright 4, Fofana, Medley 13, Shuler 7, Ouattara 15, Aboudou 2, Rigot, Bost 6, Amara Sy 3, Gladyr 15
1. Periyot: 17-16
Devre: 34-32
3. Periyot: 60-50
Beş faulle çıkan: 36.20 Amara Sy (Monaco)
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:56
- Kimler geldi kimler geçti!
Toplam 2
Yorum
Kesko Fatih Terim'i unutmuşsunuz :)))
- Taraftar: Haydi başkanım
Toplam 8
Yorum
Vira ts Yok abi liderlik ba?ka meziyet yöneticilik ba?ka.Ìyi bir yönetici olabilir ama çok kötü bir ba?kan.Liderin omzu her zaman dik olur, bizim ba?kan naif be.
- Ekici’ye 3 yıllık teklif
Toplam 6
Yorum
Vira ts Çoktaaaan istanbula imzayı atmı? adam.Günaydın.
Banvit, Monaco'yu rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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