 "Zorlu bir rakiple karşılaşacağız" – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    "Zorlu bir rakiple karşılaşacağız"

    "Zorlu bir rakiple karşılaşacağız"

    THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Velimir Perasovic, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

    Velimir Perasovic yaptığı açıklamada, UNICS Kazan'ın THY Avrupa Ligi'ndeki son 2 maçını kazandığını hatırlatarak, "Rakibimiz çok mücadeleci bir ekip ve son iki maçlarından galibiyetle ayrıldılar. Ayrıca sert ve iyi basketbol oynuyorlar. Çok tecrübeli oyuncuları var. Biz 40 dakika boyunca sahanın her iki tarafında mücadele için en iyi şekilde hazırlanmalıyız." diye konuştu.

    Anadolu Efes'in genç oyuncusu Furkan Korkmaz ise EA7 Emporio Armani ile oynadıkları son maçta beklemedikleri bir sonuç aldıklarını vurgulayarak, "Unics Kazan takımının bire birde etkili oyuncuları var. Bu maçtan kesinlikle galip ayrılmamız gerektiğini biliyoruz. Galibiyet, geçtiğimiz haftanın telafisi de olacak. Bu kulvarda fazla hata yapma ve maç kaybetme lüksümüz yok. Bu yüzden yarın iyi bir oyun ortaya koyarak seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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