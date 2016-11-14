"Zorlu bir rakiple karşılaşacağız"
THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Velimir Perasovic, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
Anadolu Efes'in genç oyuncusu Furkan Korkmaz ise EA7 Emporio Armani ile oynadıkları son maçta beklemedikleri bir sonuç aldıklarını vurgulayarak, "Unics Kazan takımının bire birde etkili oyuncuları var. Bu maçtan kesinlikle galip ayrılmamız gerektiğini biliyoruz. Galibiyet, geçtiğimiz haftanın telafisi de olacak. Bu kulvarda fazla hata yapma ve maç kaybetme lüksümüz yok. Bu yüzden yarın iyi bir oyun ortaya koyarak seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:15
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Yorum
komik yorumlar var bu Riekerin denen arkadaş daha tecrübesiz , bi kaç maç kaybedecek , sonra belki yener :)
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Yorum
Büyüksün Gs lıların seni sevmemesi çok normal , köküne kadar Fenerli olanı sevmezler tabi.Adamsın
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Yorum
KrAlex Milli maçtaki performansı da geçerli not alırsa biz almadan elimizden kapar alırlar bu adamı merak etmeyin. Wiel gibi beceriksizi izlemeyipte takıma kazandıran zihniyet kimse futboldan ne kadar iyi anladığımızın göstergesidir. Şimdi ise elden çıkarmaya calısıyoruz ne kadar komik bir durum.
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