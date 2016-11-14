“G.Saray’ı korumak adına her şeyi yaptım”
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray Odeabank benchi ile sarı-lacivertli taraftarlar arasındaki gerginliği önlemek için her şeyi yaptığı vurguladı.
Taraftarlarına teşekkür ederek başlayan Obradovic, "Galatasaray karşı oynanan her maç özeldir. Taraftarlar inanılmaz motive etti. İki gün öncesine göre farklı tablo vardı. Aynı motivasyonla oynamalıyız. Galatasaray çok iyi oynadı. Olympiacos ile oynadıkları maçı izledim. Çok iyi oynadılar. Hücumda çok iyiydiler. İlk yarıda da öyle oynadılar. Çok zor atışlar ve son saniye atışlar oldu. Savunmamızı çok sert olması gerekiyordu. 3. çeyrekte maçın anahtar noktası oldu. Savunmada ve hücumda akıllı oynadık. Anadolu Efes maçın taraftarlarımızı davet ediyorum. Bizim ve diğer takımlar için zor süreç. 6 günde 4 maç oynuyoruz. Bir sonraki adımı düşünüyorum. Vesely biraz daha fazla oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"Onları korumak adına her şeyi yapmış oldum"
Taraftarlar ile Galatasaray Odeabank benchinde yaşanan gerginliği görmediğini belirten Obradovic, "Koştum sakinleştirmek için. Ben genel olarak taraftarımızdan gurur duyuyorum. En temiz ve güzel salonlardan bir tanesi. 3 yıldır buradayım. Her zaman güzel oldu. Bizim taraftarımız basketboldan anlıyorlar. Umarım taraftarlarımız aynı devam eder. Takımı desteklemek açısından. Benim yaptığım bir şey daha vardı. Melih'ten taraftarı sakinleştirmesini istedim. Kendi açımdan onları korumak adına her şeyi yapmış oldum" diye konuştu.
THY Euroelague'de geçtiğimiz hafta İspanya'da kötü oynadıklarını vurgulayan Obradovic, "Geri dönüşü olmadığını anladım. As oyuncuları dinledirmek istedim. 2 günde bir maç oynuyorsanız enerjiye ihtiyacınız var. Takımdaki üyelere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün takıma destek oldular. Benim beklentimi karşıladı. Sadece tek anlamadığım neden korkuyor oynamamaya" ifadelerini kullandı.
Vesely ise, "Zor maçtı. Mental olarak geri gelmek zordu. Bugün iyi oynadık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.
13.11.2016 21:38:05 TSI
NNNN
Kaynak: IHA
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
“G.Saray’ı korumak adına her şeyi yaptım” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.