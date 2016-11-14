Enes Kanter'in kafası çalışmıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı Hidayet Türkoğlu, FETÖ’ye biat yemini eden Enes Kanter hakkında konuştu. Türkoğlu, Kanter için; “Ona ‘kafası çalışmıyor’ demiştim. Beni haklı çıkardığı için teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter ile ilgili dikkat çeken sözler söyledi.



BEN HAKLI ÇIKTIM

Türkoğlu, Enes'in açıklamalarını ve durumunu hayretle takip ettiğini belirterek, "Enes Kanter'in bundan iki sene önce benimle bir tartışması oldu. Ben kendisine 'kafası çalışmıyor' diye bir ithamda bulunmuştum. Türk medyasına konuşmuştum ve beni de haklı çıkardığı için teşekkür ediyorum. Bulunduğu durumda kimse olmak istemezdi gerçekten, vatan haini durumundasınız. Ülkeden tamamen kopmuş bir durumdasınız. Allah kimseye öyle bir evlat vermesin" dedi.



Türkoğlu , Amerika'da hayatını sürdüren Enes'in yakın bir gelecekte hatasını daha net sanlayacağını ifade eden Türkoğlu, "Ancak iş işten geçmiş olacak. tüm hayatı boyunca yaptığı hataların bedelini çekecek. Onun aklının gerçekten çalışmadığını düşünüyorum. Geçmişteki tespitlerim doğru çıktı. Bunun için de mutluyum" diye konuştu. Türkoğlu, Türk Basketbolu'nun gelişim içinde olduğunu ve doğru hamlelerle çok daha iyi seviyeye geleceklerini de sözlerine ekledi.



ENES'İ YÖNETİYORLAR!

Türkoğlu, Amerika'da Enes Kanter'i yöneten ve yönlendiren insanlar olduğunu açıklayarak şunları söyledi: "Enes'in Allah yardımıcısı olsun, Allah ıslah etsin. Bu insanları kimler nasıl yönetiyor, üzülüyorum. İşin komik tarafı Enes'i yönlendirenlerin Enes'i düşürmüş oldukları durum. Enes'in bazı şeyleri görecek kadar kafası çalışmıyor. Milli takıma alınmadığı zaman mı milli takımın değerini anladı. Herkesin kendi seçimi, o da bunu seçti. Milli takım üzerinden siyaset yapan ve huzur kaçıran kimsenin Milli takım formasında olmasına izin vermem."