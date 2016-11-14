Enes Kanter'in kafası çalışmıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı Hidayet Türkoğlu, FETÖ’ye biat yemini eden Enes Kanter hakkında konuştu. Türkoğlu, Kanter için; “Ona ‘kafası çalışmıyor’ demiştim. Beni haklı çıkardığı için teşekkür ederim” dedi.
BEN HAKLI ÇIKTIM
Türkoğlu, Enes'in açıklamalarını ve durumunu hayretle takip ettiğini belirterek, "Enes Kanter'in bundan iki sene önce benimle bir tartışması oldu. Ben kendisine 'kafası çalışmıyor' diye bir ithamda bulunmuştum. Türk medyasına konuşmuştum ve beni de haklı çıkardığı için teşekkür ediyorum. Bulunduğu durumda kimse olmak istemezdi gerçekten, vatan haini durumundasınız. Ülkeden tamamen kopmuş bir durumdasınız. Allah kimseye öyle bir evlat vermesin" dedi.
Türkoğlu , Amerika'da hayatını sürdüren Enes'in yakın bir gelecekte hatasını daha net sanlayacağını ifade eden Türkoğlu, "Ancak iş işten geçmiş olacak. tüm hayatı boyunca yaptığı hataların bedelini çekecek. Onun aklının gerçekten çalışmadığını düşünüyorum. Geçmişteki tespitlerim doğru çıktı. Bunun için de mutluyum" diye konuştu. Türkoğlu, Türk Basketbolu'nun gelişim içinde olduğunu ve doğru hamlelerle çok daha iyi seviyeye geleceklerini de sözlerine ekledi.
ENES'İ YÖNETİYORLAR!
Türkoğlu, Amerika'da Enes Kanter'i yöneten ve yönlendiren insanlar olduğunu açıklayarak şunları söyledi: "Enes'in Allah yardımıcısı olsun, Allah ıslah etsin. Bu insanları kimler nasıl yönetiyor, üzülüyorum. İşin komik tarafı Enes'i yönlendirenlerin Enes'i düşürmüş oldukları durum. Enes'in bazı şeyleri görecek kadar kafası çalışmıyor. Milli takıma alınmadığı zaman mı milli takımın değerini anladı. Herkesin kendi seçimi, o da bunu seçti. Milli takım üzerinden siyaset yapan ve huzur kaçıran kimsenin Milli takım formasında olmasına izin vermem."
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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