 Banvit, AS Monaco'yu konuk edecek – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Banvit, AS Monaco'yu konuk edecek

    Banvit, AS Monaco'yu konuk edecek

    Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Fransa ekibi AS Monaco ile karşı karşıya gelecek.

    İlk mağlubiyetini geçen hafta Yunanistan temsilcisi Aris'e karşı 84-78'lik skorla alan Banvit, evinde AS Monaco'yu mağlup ederek yeniden seri yakalamaya çalışacak.

    Bandırma temsilcisinin rakibi AS Monaco ise geçen hafta Fransa'da Ironi Nahariya'yı konuk etmiş ve sahadan 71-64 üstün ayrılarak, galibiyet serisini sürdürmüştü.

    Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 101 karşılaşmada 56 galibiyet ve 45 mağlubiyet aldı.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 AS Monaco 4 4 0 289 223 8
    2 Aris BC 4 4 0 313 251 8
    3 Banvit 4 3 1 322 293 7
    4 CEZ Nymburk 4 2 2 283 272 6
    5 Fraport Skyliners 4 2 2 252 268 6
    6 Helios Suns 4 1 3 243 241 5
    7 Ironi Nahariya 4 0 4 253 317 4
    8 Bakken Bears 4 0 4 239 329 4
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:14
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