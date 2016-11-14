Banvit, AS Monaco'yu konuk edecek
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Fransa ekibi AS Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Bandırma temsilcisinin rakibi AS Monaco ise geçen hafta Fransa'da Ironi Nahariya'yı konuk etmiş ve sahadan 71-64 üstün ayrılarak, galibiyet serisini sürdürmüştü.
Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 101 karşılaşmada 56 galibiyet ve 45 mağlubiyet aldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|AS Monaco
|4
|4
|0
|289
|223
|8
|2
|Aris BC
|4
|4
|0
|313
|251
|8
|3
|Banvit
|4
|3
|1
|322
|293
|7
|4
|CEZ Nymburk
|4
|2
|2
|283
|272
|6
|5
|Fraport Skyliners
|4
|2
|2
|252
|268
|6
|6
|Helios Suns
|4
|1
|3
|243
|241
|5
|7
|Ironi Nahariya
|4
|0
|4
|253
|317
|4
|8
|Bakken Bears
|4
|0
|4
|239
|329
|4
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:14
- F.Bahçe'ye 22'lik cevher
Toplam 10
Yorum
vlkn80 Scoutluk eğitim görmüş ve Uluslararası yıllarca deneyim ve referansı olan Dünya Futbolunu yakından takip eden kişilerle...Ronaldinho beceremez bu işleri sen gönlünü ferah tut, üstelik illaki de bu işi bir eski Futbolcunun yapması gerekmiyor nede olsa iyi bir yemekten anlayabilmek için Aşçı olmak şart değil sevgili çok bilmiş beğefendi..;)
- Güneş’ten fırça
Toplam 15
Yorum
1 yıldız 1 yıldızınızda biliyormusunuz bilmiyoruz ama mahkeme kararıyla aldınız sizin yıldınıznı olmazdı asıl.
- Anadolu Efes Ligde 6’da 6 yaptı
Toplam 2
Yorum
Ali Fuat Fikret efendi, Biz senin bir başkasını neden bu şekilde yargıladığını anlayabilmemiz için seni tanımamız gerek, ama çirkin ifadelerin hakkında bir fikirler veriyor.
Banvit, AS Monaco'yu konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.