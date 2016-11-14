 Anadolu Efes Ligde 6’da 6 yaptı – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Anadolu Efes Ligde 6’da 6 yaptı

    Anadolu Efes Ligde 6’da 6 yaptı
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında A.Efes, Dİ B.Çekmece'yi 98-74 yendi. Lacivert-beyazlılar ligde 6'da 6 yaparak, THY Euroleague'deki Milano yenilgisi sonrası teselli buldu. Efes'te Cedi Osman 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

    Banvit Tofaş'ı uzatmada yıktı
    SPOR Toto Süper Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Banvit sahasında Tofaş'ı normal süresi 73-73 biten maçta uzatmada devirdi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Bandırma ekibi 84-82 kazanarak, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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