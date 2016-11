“G.Saray’ı korumak adına her şeyi yaptım”

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 92-74'lük skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Vesely açıklamalarda bulundu.Taraftarlarına teşekkür ederek başlayan Obradovic, "Galatasaray karşı oynanan her maç özeldir. Taraftarlar inanılmaz motive etti. İki gün öncesine göre farklı tablo vardı. Aynı motivasyonla oynamalıyız. Galatasaray çok iyi oynadı. Olympiacos ile oynadıkları maçı izledim. Çok iyi oynadılar. Hücumda çok iyiydiler. İlk yarıda da öyle oynadılar. Çok zor atışlar ve son saniye atışlar oldu. Savunmamızı çok sert olması gerekiyordu. 3. çeyrekte maçın anahtar noktası oldu. Savunmada ve hücumda akıllı oynadık. Anadolu Efes maçın taraftarlarımızı davet ediyorum. Bizim ve diğer takımlar için zor süreç. 6 günde 4 maç oynuyoruz. Bir sonraki adımı düşünüyorum. Vesely biraz daha fazla oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Taraftarlar ile Galatasaray Odeabank benchinde yaşanan gerginliği görmediğini belirten Obradovic, "Koştum sakinleştirmek için. Ben genel olarak taraftarımızdan gurur duyuyorum. En temiz ve güzel salonlardan bir tanesi. 3 yıldır buradayım. Her zaman güzel oldu. Bizim taraftarımız basketboldan anlıyorlar. Umarım taraftarlarımız aynı devam eder. Takımı desteklemek açısından. Benim yaptığım bir şey daha vardı. Melih'ten taraftarı sakinleştirmesini istedim. Kendi açımdan onları korumak adına her şeyi yapmış oldum" diye konuştu.THY Euroelague'de geçtiğimiz hafta İspanya'da kötü oynadıklarını vurgulayan Obradovic, "Geri dönüşü olmadığını anladım. As oyuncuları dinledirmek istedim. 2 günde bir maç oynuyorsanız enerjiye ihtiyacınız var. Takımdaki üyelere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün takıma destek oldular. Benim beklentimi karşıladı. Sadece tek anlamadığım neden korkuyor oynamamaya" ifadelerini kullandı.Vesely ise, "Zor maçtı. Mental olarak geri gelmek zordu. Bugün iyi oynadık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.13.11.2016 21:38:05 TSINNNN