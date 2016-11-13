Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank

Ülker Sports Arena'da saat 19.00'da oynanacak derbi maç Lig TV3'ten canlı yayınlanacak. Sezona yenilgiyle başlayan ancak daha sonra oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini derbide de sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe gibi 4 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Galatasaray Odeabank'ta son iki maçında olduğu gibi yine sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.





Galatasaray Odeabank moralli, Fenerbahçe moralsiz

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki takım bu organizasyonda zorlu maçlara çıktı. Galatasaray Odeabank, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 89-87 yenerek THY Avrupa Ligi'nde 6. maçında ilk galibiyetini aldı ve derbi öncesi moral kazandı. Fenerbahçe ise İspanya deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler Baskonia'ya 34 sayı farkla 86-52 yenildi.

Bu sezon 2. kez karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank bu sezon birbirlerine 2. kez rakip olacaklar. THY Avrupa Ligi'nde 28 Ekim'de Abdi İpekçsi Spor Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 sayı farkla 103-87 mağlup etmişti.

Galatasaray Odeabank deplasmanda kazanamıyor

Galatasaray Odeabank, 5 yıldır Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda kazanamıyor. Son olarak 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakibi karşısında deplasman galibiyeti elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra Fenerbahçe'ye karşı 13 dış saha maçını da galip bitiremedi. Galatasaray Odeabank, Ülker Sports Arena'nın faaliyete geçmesinden sonra burada oynadı 12 maçta da Fenerbahçe'ye kaybetti.

Fenerbahçe ligde iç sahada yenilmiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi'nde sahasında oynadığı son 21 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, ligde 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor'a kaybettikten sonra 1 yılı aşkın süredir Ülker Sports Arena'da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray Odeabank'ın taraftarı olmayacak

Basketbolda deplasmana taraftar götürme yasağı devam ediyor. Futbolda bu yasak kalkmasına rağmen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasında oynanacak salon sporlarındaki maçlara deplasman takımı taraftar götüremeyecek. Bu nedenle Galatasaraylı taraftarlar Ülker Sports Arena'da takımlarını destekleyemeyecek.