Derbide 18 sayı fark

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 92-74'lük skorla mağlup etti.



Karşılaşmaya Fenerbahçe Ali Muhammed, Nunnally, Kalinic, Datome ve Udoh ile, Galatasaray Odeabank ise Dentmon, Sinan Güleri Micov, Daye ve Thompson 5'i ile başladı. Vesely ile pota altından Ali Muhammed ile dış atışlardan etkili olan sarı-lacivertliler, skoru 6-3 yaptı. Daha sonra Sinan ve Dentmon ile 3 sayı çizgisinden sayılar bulan sarı-kırmızılılar 18-16 öne geçti. Son topta Sloukas'ın sayı atmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, periyotu 20-19 önde tamamladı.



İkinci periyoyodun başında üç sayı çizgisinden Sinan, Diebler ve Dentmon ile etkili olan sarı-kırmızılılar skoru 33-26 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Fenerbahçe, boyalı alandan Vesely ile bulduğu sayılar farkı 3'e indirerek skoru 35-32'ye getirdi. Sloukas'ın hızlı hücumdan bulduğu sayıyla sarı-lacivertliler 39-37 öne geçti. Son bölümleri karşılıklı sayılarla geçilen periyodu Fenerbahaçe 41-39 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda Udoh'un pota altından, Datome'nin de dışarıdan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe farkı açarak skoru 47-40'a getirdi. Nunnally'ın dış atışlarıyla etkinliğini sürdüren ve farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe son periyoda 62-46 önde girdi.



Son periyoda Fenerbahçe, Datome'nin 3'lüğü ile başladı ve farkı 19 sayıya çıkarak skoru 65-46 yaptı. Datome ve Kalinic'in sayılarıyla sarı-lacivertliler farkı daha da açtı ve skoru 78-54'e getirdi. Aradaki sayı farkının kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe parkeden 92-74'lük skorla galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skoreri 22 sayı ile Fenerbahçe'den Vesely olurken, Galatasaray Odeabank'ta ise Sinan Güler ve Dentmon 14 sayı ile oynadı.





Karşılaşmanın notları

Fenerbahçe'nin bu sezonki 2. galibiyeti



Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, bu sezon daha önce THY Euroelague'in 4. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı. Bu maçı sarı-lacivertliler 103-87 mağlup etti. Ülker Sports Arena'da da parkeden galip ayrılan Fenerbahçe, galibiyet sayısını 2'ye yükseltti.



Obradovic: 20 - Ataman: 11

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 19'a 11 Obradovic'n üstünlüğü vardı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Sports Arena'daki maçı kazanan sarı-lacivertliler sayesinde Obradovic, Ataman'a karşı galibiyet sayısını 20'ye yükseltti.



Pleiss ve Schilb tribünde

Galatasaray Odeabank'ta Başantrenör Ergin Ataman, Ülker Sports Arena'da oynana derbi maçında Tibor Pleiss ile Blake Schilb'i 12 kişilik kadroya almadı. Yabancı kuralı gereği 2 oyuncusu tribüne göndermek zorunda kalan Ataman, derbi maçında Pleiss ve Schilb'i düşünmedi.



Fenerbahçe'de Antic kadroya alınmadı

Yabancı kuralı gereği 2 yabancı oyuncusunu kadroya alamayan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sakatlığı devam eden Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in dışında Pero Antic'i de kadroya almadı.



Taraftar büyük ilgi gösterdi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasındaki derbiye, ev sahibi sarı-lacivertli takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Ülker Sports Arena'da yapılan maçta Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri doldurdu.

Maç öncesi takımlarına büyük destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, başantrenör Ergin Ataman başta olmak üzere, Galatasaray aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, tribünlerdeki bütün koltuklara Fenerbahçe bayrakları bıraktı. Taraftarlar bu bayrakları sallayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Karşılaşmayı, Galatasaraylı taraftarlar ise tribünden izleyemedi. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği, salon sporlarında iki takımın maçlarına deplasman ekibinin taraftarı alınmıyor.

Dursun Özbek, Ülker Sports Arena'da

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, deplasmanda oynanan derbide takımını desteklemek için salona geldi.

Özbek karşılaşmayı, Ülker Sports Arena'da locadan takip etti.

Aziz Yıldırım, takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, derbi maçta takımını yalnız bırakmadı.

Önce, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Metro Enerji Salonu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyen Yıldırım, daha sonra bu salonun yanındaki Ülker Sports Arena'ya geçti.

Yıldırım maçı, kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Salih Ozan Balaban ve Önder Fırat'la Fenerbahçe kenar yönetiminin hemen arkasındaki tribünden izledi.

Fenerbahçe'de Bogdanovic yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, derbide forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Zeljko Obradovic, Bogdanovic'in yanı sıra yabancı kontenjanından dolayı Makedon oyuncu Pero Antic'i de kadroya dahil etmedi.

Galatasaray Odeabank'ta ise Tibor Pleiss ve Blake Schilb yabancı kontenjanına takıldı. Sarı-kırmızılıların başantrenörü Ataman'ın kadroya almadığı bu iki isim maçı tribünden izledi.

Öte yandan, iki takımın oyuncuları, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin "Nefesinin kıymetini bil Türkiyem. KOAH'a dur diyelim" yazılı pankartıyla parkeye çıktı.