 Kaf-Kaf seriye bağladı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Kaf-Kaf seriye bağladı

    Kaf-Kaf seriye bağladı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında , normal süresi 71-71 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 84-78 yendi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada rakip savunmayı Brown, Owens ve Summers ile aşan , 5. dakikayı 6-4 üstün geçti. Morrison ve Carter ile sayılar üreten başkent ekibi, Shorter'ın da katkı vermesiyle ilk çeyreği 17-16 önde bitirdi.

    İkinci periyodun ilk dakikalarında yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan Ankara temsilcisi, Carter-Shorter ikilisinin basketleriyle 15. dakikaya da 26-25 önde girdi. Savunmada ortaya koyduğu başarılı performansla rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan TED Ankara Kolejliler, Shorter'ın da skorer oyununu sürdürmesiyle soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

    TED Ankara Kolejliler, 3. çeyreğe etkili başlayan taraf oldu. Summers ile farkı azaltmaya çalışan rakibi karşısında Thomas ile sonuca giden Ankara ekibi, 25. dakikaya 3 sayı farkla (41-38) önde girdi. Bu dakikadan sonra toparlanan Pınar Karşıyaka, dış atışlarda Brown, pota altında da Owens ile skor üreterek 28. dakikada 49-48'lik skorla öne geçti ve çeyreği 60-52 üstün tamamladı.

    Final periyodunun ilk dakikalarında TED Ankara Kolejliler, hücumda etkili bir performans sergiledi. Thomas ve Morrison ile art arda basketler bulan Ankara ekibi, 36. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 65-66. Morrison'un 3 sayılık basketiyle 37. dakikada bir kez daha öne geçen (68-66) TED Ankara Kolejliler, Brown'un sayılarına engel olamayınca, normal süre 71-71 eşitlikle sona erdi.

    Uzatma periyodunda savunmasını sertleştiren, Summers, Ponitka ve Muhammed Baygül ile üst üste basketler üreten Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 84-78 galip ayrılan taraf oldu.



    Kaynak: AA
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:16
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