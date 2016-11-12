Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Son şampiyon Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaparak 3 maçını da kazandı. Beşiktaş ise henüz galibiyetle tanışamadı. Derbi maçta Fenerbahçe namağlup serisini devam ettirmek, Beşiktaş ise ilk galibiyeti almak için mücadele edecek.
Fenerbahçe, Ataşehir'deki salonda oynadığı son 14 lig maçını da kazandı. Sahasında en son yaklaşık bir yıl önce 6 Aralık 2015'te Beşiktaş'a 74-68 kaybeden Fenerbahçe, daha sonra seyircisi önünde galip gelemedi.
Beşiktaş, ligde normal sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son iki maçı da kazanma başarısı gösterdi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:08
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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