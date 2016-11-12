Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaparak 3 maçını da kazandı. Beşiktaş ise henüz galibiyetle tanışamadı. Derbi maçta Fenerbahçe namağlup serisini devam ettirmek, Beşiktaş ise ilk galibiyeti almak için mücadele edecek.

Fenerbahçe, Ataşehir'deki salonda oynadığı son 14 lig maçını da kazandı. Sahasında en son yaklaşık bir yıl önce 6 Aralık 2015'te Beşiktaş'a 74-68 kaybeden Fenerbahçe, daha sonra seyircisi önünde galip gelemedi.

Beşiktaş, ligde normal sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son iki maçı da kazanma başarısı gösterdi.