 Daçka Akatlar'dan çıkamadı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Daçka Akatlar'dan çıkamadı

    Daçka Akatlar'dan çıkamadı

    Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Doğuş'u 77-75 yendi.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 77-75 mağlup etti. 40 dakika boyunca temponun hiç düşmediği karşılaşmayı kazanan Beşiktaş Sompo Japan, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

    İki gün önce THY Euroleague'de Bamberg'i yenen Darüşşafaka Doğuş ise ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Japan'ın pivotu Vladimir Stimac, kaydettiği 28 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:06
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