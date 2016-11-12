Daçka Akatlar'dan çıkamadı
Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Doğuş'u 77-75 yendi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 77-75 mağlup etti. 40 dakika boyunca temponun hiç düşmediği karşılaşmayı kazanan Beşiktaş Sompo Japan, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.
İki gün önce THY Euroleague'de Bamberg'i yenen Darüşşafaka Doğuş ise ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Japan'ın pivotu Vladimir Stimac, kaydettiği 28 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:06
- RvP’ye terlemek bile yasak
Toplam 2
Yorum
.......... GS OLUNCA ELEŞTİRİ OLUYORDA FB OLUNCA ELEŞTİRİ OLMAYACAK MI. BU NE KORUYUCULUK..
- 20.00 | Türkiye - Kosova
Toplam 3
Yorum
memo Emre mor yalçın ayhan tolga ciğerci hakan balta nerde stoper on libero kanatlar sikintili
- "Türkiye'de en beğendiğim takım...''
Toplam 5
Yorum
herhalde herhalde fener degil :-D
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