 Bellona AGÜ, Moskova'yı farklı geçti – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    , Moskova'yı farklı geçti

    Bellona AGÜ, Moskova'yı farklı geçti

    Kadın Basketbol Takımı, B Grubu 3. maçında Rus temsilcisi 'yı deplasmanda 71-57 yendi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede skor üstünlüğünü bırakmayan , ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı. İki takımın da on beşer sayı ürettiği ikinci periyot sonunda Kayseri ekibi, devre arasına 34-33 üstün girdi.

    İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Bellona AGÜ, üçüncü periyodu 57-49 önde bitirdi. Son çeyrekte üstünlüğünü devam ettiren Bellona AGÜ, mücadeleyi 14 sayı farkla 71-57 kazandı.

    Bellona AGÜ'de Wright 15, Gray 13 ve Wauters da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. 'da ise 17 sayı üreten ve maçın en skoreri olan Sytnyak, takımı adına mağlubiyeti önleyemedi.

    Bu sonuçla Bellona AGÜ, grupta yaptığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı. MBA Moskova ise gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.


    Salon: Krylatskoe

    Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Yury Ihnatsyeu (Belarus), Uros Nikolic (Sırbistan)

    MBA Moskova: Nizamova 6, Sytnyak 17, Gorbacheva 4, Leshkovtseva 2, Degtyarskaya 6, Fedorova 7, Marchenkova 5, Bratchikova, Kaitukova 8, Glonti 2

    Bellona AGÜ: Ayşegül Günay 6, Dubljevic 9, Sanders 8, Mazic 6, Wright 15, Wauters 12, Sinem Ataş, Dila Aşkın, Deniz Çatalbaş, Gray 13, Tuğçe Canbaz 2, Gizem Sezer

    1. Periyot: 18-19

    Devre: 33-34

    3. Periyot: 49-57

    5 faulle çıkanlar: 31.02 Leshkovtseva, 39.01 Degtyarskaya (MBA Moskova)

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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