 Potada Avrupa günü – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Potada Avrupa günü

    Potada Avrupa günü
    FIBA Ş.Ligi'nde Banvit, 22.00'de Yunanistan'dan Aris'e konuk olacak. EuroCup'ta G.Antep, G.Kıbrıs'tan AEK'yle evinde 19.00'da, B.Çekmece deplasmanda Kosova'dan Prishtina'yla 22.30'da oynayacak. Kadınlar Euroleague'de Hatay 18.00'de Rusya'dan Ekaterinburg, Mersin ise Çekya'dan Prag'la evinde karşılaşacak
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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