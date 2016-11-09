 Haluk Yıldırım TBF’de – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    TBF’de

    Haluk Yıldırım TBF’de
    , milli takımlar direktörlüğü görevine 'ın getirildiğini duyurdu. TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de yapılan olağan genel kurul sonrası yeni görevlendirme yapıldığı ve eski milli basketbolcuya yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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