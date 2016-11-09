Banvit Komşu'dan eli boş döndü

Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-15 önde tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 38-36 önde gitti.

Skordaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Balıkesir temsilcisi, son çeyreğe 61-60 üstün girdi.

Final periyodunda savunmada istediğini yapamayan Banvit, müsabakadan 84-78 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Banvit, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Aris ise dördüncü maçını da kazandı.

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Aris'ten Vlantimir Giankovits olurken, Banvit adına Jordan Theodore 16 sayı üretti.

Salon: Nick Galis

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Michele Rossi (İtalya)

Aris: Cummings 16, Marble 13, Jenkins 11, Buckner 10, Dragicevic 5, Xanthopoulos, Tsairelis 4, Mourtos 6, Giankovits 19, Symstak, Zaras, Flionis

Banvit: Muric 12, Orelik 8, Vidmar 12, Theodore 16, Chappell 15, Can Maxim Mutaf 12, Kulig 3, Merthan Mutlu

1. Periyot: 15-24

Devre: 36-38

3. Periyot: 60-61

5 faulle çıkan: 36.20 Orelik (Banvit)