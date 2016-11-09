Banvit Komşu'dan eli boş döndü
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Banvit, deplasmanda Yunan ekibi Aris'e 84-78 yenildi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-15 önde tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 38-36 önde gitti.
Skordaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Balıkesir temsilcisi, son çeyreğe 61-60 üstün girdi.
Final periyodunda savunmada istediğini yapamayan Banvit, müsabakadan 84-78 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Banvit, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Aris ise dördüncü maçını da kazandı.
Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Aris'ten Vlantimir Giankovits olurken, Banvit adına Jordan Theodore 16 sayı üretti.
Salon: Nick Galis
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Michele Rossi (İtalya)
Aris: Cummings 16, Marble 13, Jenkins 11, Buckner 10, Dragicevic 5, Xanthopoulos, Tsairelis 4, Mourtos 6, Giankovits 19, Symstak, Zaras, Flionis
Banvit: Muric 12, Orelik 8, Vidmar 12, Theodore 16, Chappell 15, Can Maxim Mutaf 12, Kulig 3, Merthan Mutlu
1. Periyot: 15-24
Devre: 36-38
3. Periyot: 60-61
5 faulle çıkan: 36.20 Orelik (Banvit)
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:13
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Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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