 Banvit Komşu'dan eli boş döndü – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Komşu'dan eli boş döndü

    Banvit Komşu'dan eli boş döndü

    Basketbol A Grubu dördüncü maçında , deplasmanda Yunan ekibi 'e 84-78 yenildi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-15 önde tamamlayan , soyunma odasına da 38-36 önde gitti.

    Skordaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Balıkesir temsilcisi, son çeyreğe 61-60 üstün girdi.

    Final periyodunda savunmada istediğini yapamayan Banvit, müsabakadan 84-78 mağlup ayrıldı.

    Bu sonuçla Banvit, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. ise dördüncü maçını da kazandı.

    Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Aris'ten Vlantimir Giankovits olurken, Banvit adına Jordan Theodore 16 sayı üretti.

    Salon: Nick Galis

    Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Michele Rossi (İtalya)

    Aris: Cummings 16, Marble 13, Jenkins 11, Buckner 10, Dragicevic 5, Xanthopoulos, Tsairelis 4, Mourtos 6, Giankovits 19, Symstak, Zaras, Flionis

    Banvit: Muric 12, Orelik 8, Vidmar 12, Theodore 16, Chappell 15, Can Maxim Mutaf 12, Kulig 3, Merthan Mutlu

    1. Periyot: 15-24

    Devre: 36-38

    3. Periyot: 60-61

    5 faulle çıkan: 36.20 Orelik (Banvit)

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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