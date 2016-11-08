Muratbey Uşak uzatmalarda yıkıldı!
Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey Uşak, normal süresi 72-72 biten maçta uzatma sonunda deplasmanda Polonya ekibi Rosa Radom'a 83-77 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-8 önde tamamlayan ev sahibi ekip karşısında ikinci periyotta farkı azaltmaya çalışan Muratbey Uşak, soyunma odasına 32-27 geride gitti.
Üçüncü çeyrek sonunda farkı 2 sayıya (54-52) indiren Uşak ekibi, normal sürenin son saniyelerinde müsabakayı kazanma şansını yakalasa da bunu değerlendiremedi. Normal süresi 72-72 sona eren maçın uzatma bölümünde Rosa Radom'un dış şutlarına engel olamayan Muratbey Uşak, salondan 83-77 yenik ayrıldı.
Muratbey Uşak, bu sonuçla dördüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşadı. Rosa Radom ise ikinci galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Muratbey Uşak'tan Mark Lyons olurken, Rosa Radom adına Michal Sokolowski 21 sayı üretti.
Salon: Radom
Hakemler: Petar Obradovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa), Alexey Davydov (Rusya)
Rosa Radom: Brazelton 17, Bell 16, Sokolowski 21, Bonarek, Jackson 15, Witka, Bojanowski 6, Zyskowski 5, Zegzula, Adams 3
Muratbey Uşak: Auguste, Freimanis 8, Lyons 23, Harrison 12, Berkay Candan 17, Ali Berent Kavaklıoğlu, Görkem Sönmez, Monroe 10, Hakan Demirel 7
1. Periyot: 15-8
Devre: 32-27
3. Periyot: 54-52
Normal süre: 72-72
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:15
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
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