 Muratbey Uşak uzatmalarda yıkıldı! – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    uzatmalarda yıkıldı!

    Muratbey Uşak uzatmalarda yıkıldı!

    Basketbolda, C Grubu'nda , normal süresi 72-72 biten maçta uzatma sonunda deplasmanda Polonya ekibi 'a 83-77 mağlup oldu.

    Karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-8 önde tamamlayan ev sahibi ekip karşısında ikinci periyotta farkı azaltmaya çalışan , soyunma odasına 32-27 geride gitti.

    Üçüncü çeyrek sonunda farkı 2 sayıya (54-52) indiren Uşak ekibi, normal sürenin son saniyelerinde müsabakayı kazanma şansını yakalasa da bunu değerlendiremedi. Normal süresi 72-72 sona eren maçın uzatma bölümünde 'un dış şutlarına engel olamayan Muratbey Uşak, salondan 83-77 yenik ayrıldı.

    Muratbey Uşak, bu sonuçla dördüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşadı. Rosa Radom ise ikinci galibiyetini aldı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Muratbey Uşak'tan Mark Lyons olurken, Rosa Radom adına Michal Sokolowski 21 sayı üretti.

    Salon: Radom

    Hakemler: Petar Obradovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa), Alexey Davydov (Rusya)

    Rosa Radom: Brazelton 17, Bell 16, Sokolowski 21, Bonarek, Jackson 15, Witka, Bojanowski 6, Zyskowski 5, Zegzula, Adams 3

    Muratbey Uşak: Auguste, Freimanis 8, Lyons 23, Harrison 12, Berkay Candan 17, Ali Berent Kavaklıoğlu, Görkem Sönmez, Monroe 10, Hakan Demirel 7

    1. Periyot: 15-8

    Devre: 32-27

    3. Periyot: 54-52

    Normal süre: 72-72

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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