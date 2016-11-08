Gaziantep Basketbol, Jefferson ile anlaştı
SPOR Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, kısa forvet oyuncusu Davon Jefferson ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl sözleşme imzaladı.
Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya VTB Ligi takımlarından Krasny Oktyabr Volgogrand'da forma giyen kısa forvet oyuncusu Davon Jefferson ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:59
- O forma Ömer Eşme Kaya'ya...
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W bizde böyle adam futbolcu yok bence
- "Orada mutlu değilim"
Toplam 7
Yorum
SLoRd Bu adamı nedense seneler önce Fenerbahçede sembol olan Jay Jay okachaya benzetiyorum hem tip hemde futboluyla sembol olur alınmalı..
- Yasin Öztekin'in cezası sona erdi
Toplam 8
Yorum
Aslan81 Bir futbolcu ekmek yedigi takima forma atarak tepki gosteriyorsa o fulbolcu kodro disi degil takimdan gonderilmeli.
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