 Gaziantep Basketbol, Jefferson ile anlaştı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Gaziantep Basketbol, Jefferson ile anlaştı

    Gaziantep Basketbol, Jefferson ile anlaştı

    SPOR Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, kısa forvet oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl sözleşme imzaladı.

    Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya VTB Ligi takımlarından Krasny Oktyabr Volgogrand'da forma giyen kısa forvet oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:59
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