"Cumhurbaşkanımızın liderliği örnekti"

TBF başkanlığının yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Türkoğlu, ülke olarak çok şanslı olduklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte göstermiş olduğu liderlik gerçekten örnek gösterilecek bir durumdu diyebiliriz. O soğukkanlılık, o olaya hakim olma hissiyatı herkes tarafından görülmüştür. Zaten Cumhurbaşkanımız dışında bu süreci başka türlü nasıl atlatırdık inanın düşünmek bile istemiyorum." dedi.

Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin inanılmaz bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Ancak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 15 Temmuz'u anlatmak adına düşüncelerimiz var. Konuyla ilgili 'basketbol olarak neler yaparız' şeklinde bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı seçilmeden önce de başdanışmanlık yaptığını hatırlatan Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmasında deneyimlerine neler kattığı yönündeki soru üzerine şunları söyledi:

"Hala başdanışmanlık görevimi gururla sürdürüyorum. Bazen istediğiniz kelimeleri bulamıyorsunuz. Kendimi şanslı hissediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızla birçok projede aynı ortamda bulunma fırsatı buldum. Aileme bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendimizi spor camiası olarak şanslı hissetmemiz gerekiyor. Kendisi sporun içinden gelen biri. Her daim sporun başarısı için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışan biri. Bizim de bu süreçte az da olsa faydamız dokunduysa kendimizi şanslı hissederiz."

Recep Tayyip Erdoğan ile yaz döneminde zaman zaman basketbol oynama fırsatı bulduklarını kaydeden Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın futbol geçmişi var. Ancak bütün spor branşlarının başarılı olmasını isteyen biridir. Bütün organizasyonlarda her türlü desteği veriyor." diye konuştu.

- "Sporculuk her zaman daha kolay olmuştur"

Basketbol kariyerinin ardından federasyon başkanlığı deneyimi yaşayan Hidayet Türkoğlu, "Sporculuk her zaman daha kolay olmuştur çünkü o anki işinize konsantre oluyordunuz. 2-2,5 saat sonra özgürdünüz, hayatınızı ona göre planlıyordunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanın spor yaptıkça ve olgunlaştıkça belli şeylerin farkına vardığına dikkati çeken Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporculuk hayatımızın biteceğini yaş ilerledikçe fark ediyorsunuz. İster istemez kendinize bir yol çizmek istiyorsunuz. Ben yönetici olarak yolumu çizdim, bu noktaya geldim. Burada yapacağımız işimizi daha geniş çerçevede düşünüyoruz. Kadın ve erkek takımlarımız, altyapılarımız var. Kızlarda ve erkeklerde yapılacak organizasyonlarımız bulunuyor. Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi ülkeyiz. Yapılacak bir sürü iş var."

Her işin zorluğu olacağını aktaran Türkoğlu, "Bunun bilincindeyiz ama işinizi de kolaylaştıran tarafların da olması sizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Camianın kendisini kabul etmesinin önemli olduğunu anlatan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Camianın kabulü sizi avantajlı kılıyor. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Buraya gelmemde çoğu insanın emeği vardır. Kimileri başkanlığımı, kimileri antrenörlüğümü yaptı. Kimileri ağabey olarak destek oldu. Beni bu göreve layık görmeleri mutlu etti. Biz de ekip olarak onlara en iyi şekilde layık olmaya çalışacağız."