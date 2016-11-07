 TOFAŞ: 83 - Anadolu Efes: 89 – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    TOFAŞ: 83 - Anadolu Efes: 89

    TOFAŞ: 83 - Anadolu Efes: 89

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında TOFAŞ sahasında Anadolu Efes'e 89-83 mağlup oldu ve iki haftalık galibiyet serisi sona erdi.

    TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye TOFAŞ; Barış, Micic, Mejia, Ivanov ve Roberts beşiyle başladı. Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlasa da Anadolu Efes 5. dakikasını 11-15 önde geçtiği periyodu 25-20 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte TOFAŞ rakibine Ronald Roberts'la karşılık verse de İstanbul temsilcisi soyunma odasına 37-47 üstün girdi.

    Üçüncü çeyrekte başa baş bir oyun ortaya koyan TOFAŞ rakibi karşısında üç sayı çizgisi gerisinden istediği isabet oranı yakalamayınca final periyoduna 71-61 geri girdi. Dördüncü çeyrekte fark bir ara 18 sayıya (61-79) kadar çıksa da TOFAŞ Sammy Mejia ile farkı azalttı fakat bu kazanmak için yeterli olmadı ve Anadolu Efes sahadan 89-83'lük galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla TOFAŞ'ın iki haftalık galibiyet serisi sona erdi. TOFAŞ'ta Ronald Roberts 22 sayı-9 ribaund, Sammy Mejia 19 sayı-5 ribaund-6 asistle oynadı.

    Salon: TOFAŞ
    TOFAŞ: Sammy Mejia xx 19, Barış Ermiş xx 14, Kaloyan Ivanov xx 9, Ronald Roberts xxx 22, Vasilije Micic xx 4, Tony Crocker xx 7, Muhsin Yaşar x 4, Caner Topaloğlu x, Kaya Peker xx 4, Ümit Sonkol x
    Başantrenör:Orhun Ene
    Anadolu Efes: Bryant Dunston xx 10, Cedi Osman xxx 24, Thomas Heurtel x 4, Derrick Brown xxx 15, Doğuş Balbay x 1, Jayson Granger xx 8, Tyler Honeycutt xxx 15, Deshaun Thomas xx 12, Furkan Korkmaz x, Samet Geyik x
    Başantrenör: Velimir Perasovic
    1. Periyot: 20-15 (TOFAŞ lehine)
    Devre: 37-47 (Anadolu Efes lehine)
    3. Periyot: 61-71 (Anadolu Efes lehine)
    5 faulle çıkan: Derrick Brown (Anadolu Efes)
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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