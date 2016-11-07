TOFAŞ: 83 - Anadolu Efes: 89
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında TOFAŞ sahasında Anadolu Efes'e 89-83 mağlup oldu ve iki haftalık galibiyet serisi sona erdi.
Üçüncü çeyrekte başa baş bir oyun ortaya koyan TOFAŞ rakibi karşısında üç sayı çizgisi gerisinden istediği isabet oranı yakalamayınca final periyoduna 71-61 geri girdi. Dördüncü çeyrekte fark bir ara 18 sayıya (61-79) kadar çıksa da TOFAŞ Sammy Mejia ile farkı azalttı fakat bu kazanmak için yeterli olmadı ve Anadolu Efes sahadan 89-83'lük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ'ın iki haftalık galibiyet serisi sona erdi. TOFAŞ'ta Ronald Roberts 22 sayı-9 ribaund, Sammy Mejia 19 sayı-5 ribaund-6 asistle oynadı.
Salon: TOFAŞ
TOFAŞ: Sammy Mejia xx 19, Barış Ermiş xx 14, Kaloyan Ivanov xx 9, Ronald Roberts xxx 22, Vasilije Micic xx 4, Tony Crocker xx 7, Muhsin Yaşar x 4, Caner Topaloğlu x, Kaya Peker xx 4, Ümit Sonkol x
Başantrenör:Orhun Ene
Anadolu Efes: Bryant Dunston xx 10, Cedi Osman xxx 24, Thomas Heurtel x 4, Derrick Brown xxx 15, Doğuş Balbay x 1, Jayson Granger xx 8, Tyler Honeycutt xxx 15, Deshaun Thomas xx 12, Furkan Korkmaz x, Samet Geyik x
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 20-15 (TOFAŞ lehine)
Devre: 37-47 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 61-71 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Derrick Brown (Anadolu Efes)
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:06
- Başkan taktik verdi Hakan Kutlu istifa etti
Toplam 12
Yorum
Verderveremem Abartmasaydın keşke bak cincona kadroyu da taktiğide Sneijder yapıyor kimse sesini çıkarmıyor
- Zorlu fikstür kapıya dayandı
Toplam 23
Yorum
Uğur Ya şahin başkanında işi yok seni burada okuyup o adamı alacak????
- Trabzonspor Kazım Koyuncu belgeselini yayınlandı
Toplam 2
Yorum
Soner Bizim hakkimiz 5 senedir yeniliyor davamizdan vazgecmeyecegiz simdiki tff baskani yildirim demir oren bjk baskaniyken ziraat turkiye kupasinda sike yapilmisti ondansonra tff baskani oldu trabzon sporlu yoneticilere sesleniyorum bunlari gormuyormusunuz birsey yapmiyacakmisiniz. Hakem hatalari gene devam edecek artik yeter yonetime sesleniyorum gerekeni yapin artik yapamiyorsaniz oturdugunuz koltuklardan inin ve istifa edin artik yeter dayanacak gucumuz kalmadi biz trabzon spor olarak oynanacak maclarimiza yabanci hakem istiyoruz turk hakemlerine artik guvenmiyoruz onlari kim satin aliyorsa veya kim emir veriyorsa onlari Yüce Allahima havale ediyorum Cocuklarindan bulsunlar iki yakalari bir araya gelmesin Yüce Allahim ne dedi neyle gelirsen gel kul hakkiyla gelme karsima
TOFAŞ: 83 - Anadolu Efes: 89 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.