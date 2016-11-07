F.Bahçe Daçka'yı yıktı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'ye 78-79 mağlup oldu.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Şahin xx
Darüşşafaka Doğuş: Will Clyburn xxxx 24, Adrien Moerman x 8, Brad Wanamaker xxx 17, Furkan Aldemir x 5, James Anderson xx 7, Scottie Wilbekin x 5, Marcus Slaughter x 7, Birkan Batuk xx 5, Oğuz Savaş x 2
Başantrenör: David Blatt
Fenerbahçe: Ali Muhammed xxx 21, Nikola Kalinic xx 13, Jan Vesely xx 12, Luigi Datome x 6, Kostas Sloukas x 2, James Nunnally xx 14, Ekpe Udoh xx 11
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 22-23 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 44-44
3. Periyot: 60-63 (Fenerbahçe lehine)
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:17
- Zorlu fikstür kapıya dayandı
Toplam 23
Yorum
Uğur Ya şahin başkanında işi yok seni burada okuyup o adamı alacak????
- Trabzonspor Kazım Koyuncu belgeselini yayınlandı
Toplam 2
Yorum
Soner Bizim hakkimiz 5 senedir yeniliyor davamizdan vazgecmeyecegiz simdiki tff baskani yildirim demir oren bjk baskaniyken ziraat turkiye kupasinda sike yapilmisti ondansonra tff baskani oldu trabzon sporlu yoneticilere sesleniyorum bunlari gormuyormusunuz birsey yapmiyacakmisiniz. Hakem hatalari gene devam edecek artik yeter yonetime sesleniyorum gerekeni yapin artik yapamiyorsaniz oturdugunuz koltuklardan inin ve istifa edin artik yeter dayanacak gucumuz kalmadi biz trabzon spor olarak oynanacak maclarimiza yabanci hakem istiyoruz turk hakemlerine artik guvenmiyoruz onlari kim satin aliyorsa veya kim emir veriyorsa onlari Yüce Allahima havale ediyorum Cocuklarindan bulsunlar iki yakalari bir araya gelmesin Yüce Allahim ne dedi neyle gelirsen gel kul hakkiyla gelme karsima
- Oğuzhan: Daha iyi olacağım
Toplam 3
Yorum
BJK__ Bu işler aceleye gelmez.Yavaş yavaş daha yeni sakatlıktan çıktı.OZZY takımın maestrosudur.Takım devre arasına kadar form tutar.Sezonun ikinci yarısı takviyelerle gümbür gümbür sezonu açık ara farkla zirvede tamamlarız.Buna inancım tam.
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