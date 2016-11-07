 F.Bahçe Daçka'yı yıktı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe Daçka'yı yıktı

    F.Bahçe Daçka'yı yıktı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında , 'ye 78-79 mağlup oldu.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında büyük çekişmeye sahne olan maçı , karşısında bir sayı farkla 78-79 kazanarak, ligdeki 4. galibiyetine imza attı.

    Salon: Volkswagen Arena
    Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Şahin xx
    Darüşşafaka Doğuş: Will Clyburn xxxx 24, Adrien Moerman x 8, Brad Wanamaker xxx 17, Furkan Aldemir x 5, James Anderson xx 7, Scottie Wilbekin x 5, Marcus Slaughter x 7, Birkan Batuk xx 5, Oğuz Savaş x 2
    Başantrenör: David Blatt
    Fenerbahçe: Ali Muhammed xxx 21, Nikola Kalinic xx 13, Jan Vesely xx 12, Luigi Datome x 6, Kostas Sloukas x 2, James Nunnally xx 14, Ekpe Udoh xx 11
    Başantrenör: Zeljko Obradovic
    1. Periyot: 22-23 (Fenerbahçe lehine)
    Devre: 44-44
    3. Periyot: 60-63 (Fenerbahçe lehine)
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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