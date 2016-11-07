Anadolu Efes doludizgin!

Karşılaşmanın ilk dakikaları iki takımın üstünlük kurma mücadelesiyle geçti. Brown'ın üst üste bulduğu sayılarla etkili olan konuk ekip, yaptığı sert savunmayla 7. dakikayı 20-13 önde geçti. TOFAŞ, rakibine Muhsin Yaşar ve Kaya Peker ile boyalı alandan karşılık verse de lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı.

İkinci periyoda Honeycutt'un 3 sayılık isabetiyle başlayan Anadolu Efes, Thomas ile hızlı hücumlarda etkili oldu ve skoru 13. dakikada 31-22'ye getirdi. Dunston'ın serbest atışları ve Cedi Osman'ın 3 sayılık isabetiyle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkaran (29-43) konuk ekip, soyunma odasına da 47-37 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına pota altında sert savunmayla başlayan TOFAŞ, Mejia ile bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı tekrar tek hanelere (44-50) indirdi. Cedi Osman'ın bireysel performansına hızlı hücumlarla cevap veren TOFAŞ, 29. dakikada Ivanov'un 2 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya (59-63) indirdi. Dunston'ın smaçıyla tekrar oyunun kontrolünü ele alan Anadolu Efes, Brown'ın dış isabetleriyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve üçüncü çeyreği 71-61 önde tamamladı.

Son çeyreğe etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Brown ve Cedi Osman ile hücumda etkili olan lacivert-beyazlılar, 32. dakikada farkı 15'e (61-76) çıkardı. Kalan dakikalarda da farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, mücadeleden 89-83 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 24 sayı üreten Cedi Osman olurken, TOFAŞ'ta Roberts 22 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligdeki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. TOFAŞ ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen

TOFAŞ: Barış Ermiş 14, Mejia 19, Roberts 22, Micic 4, Ivanov 9, Crocker 7, Ümit Sonkol, Kaya Peker 4, Caner Topaloğlu, Muhsin Yaşar 4

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 1, Brown 15, Cedi Osman 24, Heurtel 4, Dunston 10, Honeycutt 15, Samet Geyik, Furkan Korkmaz, Granger 8, Thomas 12

1. Periyot: 20-25

Devre: 37-47

3. Periyot: 61-71

5 faulle çıkanlar: 35.35 Brown, 35.51 Thomas, 39.04 Cedi Osman (Anadolu Efes)