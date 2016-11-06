 "El Clasico"yu Barcelona kazandı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    ""yu Barcelona kazandı

    "El Clasico"yu Barcelona kazandı

    İspanya 1. Basketbol Ligi'nin (ACB) 7. haftasındaki ""da , sahasında 'i 85-75 yendi.

    Karşılaşmayı baştan sona önde götüren ve bir ara farkı 19 sayıya (74-55) kadar çıkaran , ilk yarıyı da 49-33 önde tamamladı.

    Barcelona Lassa, sakatlıkları bulunan Ribas, Navarro, Claver, Doellman ve Lawal gibi önemli eksiklerine rağmen önemli bir galibiyet elde etti.

    Bu skorla birer maçı eksik iki takımdan Barcelona Lassa 5. galibiyetini elde ederken, sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

    Barcelona Lassa'da 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist ile oynayan Ante Tomic ve 18 sayı, 2 ribaunt, 3 asist kaydeden Stratos Perperoglu, sahanın en iyileri olarak ön plana çıktı.

    Real Madrid'de ise Dontaye Draper'in 13, Othello Hunter'ın 11, Andres Nocioni'nin ise 10 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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