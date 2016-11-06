"El Clasico"yu Barcelona kazandı
İspanya 1. Basketbol Ligi'nin (ACB) 7. haftasındaki "El Clasico"da Barcelona Lassa, sahasında Real Madrid'i 85-75 yendi.
Karşılaşmayı baştan sona önde götüren ve bir ara farkı 19 sayıya (74-55) kadar çıkaran Barcelona Lassa, ilk yarıyı da 49-33 önde tamamladı.
Barcelona Lassa, sakatlıkları bulunan Ribas, Navarro, Claver, Doellman ve Lawal gibi önemli eksiklerine rağmen önemli bir galibiyet elde etti.
Bu skorla birer maçı eksik iki takımdan Barcelona Lassa 5. galibiyetini elde ederken, Real Madrid sezonun ilk yenilgisini yaşadı.
Barcelona Lassa'da 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist ile oynayan Ante Tomic ve 18 sayı, 2 ribaunt, 3 asist kaydeden Stratos Perperoglu, sahanın en iyileri olarak ön plana çıktı.
Real Madrid'de ise Dontaye Draper'in 13, Othello Hunter'ın 11, Andres Nocioni'nin ise 10 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
"El Clasico"yu Barcelona kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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