"El Clasico"yu Barcelona kazandı

Karşılaşmayı baştan sona önde götüren ve bir ara farkı 19 sayıya (74-55) kadar çıkaran Barcelona Lassa, ilk yarıyı da 49-33 önde tamamladı.

Barcelona Lassa, sakatlıkları bulunan Ribas, Navarro, Claver, Doellman ve Lawal gibi önemli eksiklerine rağmen önemli bir galibiyet elde etti.

Bu skorla birer maçı eksik iki takımdan Barcelona Lassa 5. galibiyetini elde ederken, Real Madrid sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Barcelona Lassa'da 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist ile oynayan Ante Tomic ve 18 sayı, 2 ribaunt, 3 asist kaydeden Stratos Perperoglu, sahanın en iyileri olarak ön plana çıktı.

Real Madrid'de ise Dontaye Draper'in 13, Othello Hunter'ın 11, Andres Nocioni'nin ise 10 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.