Haftanın MVP'si Langford
Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Langford, THY Avrupa Ligi'nde beşinci haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, beşinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Fenerbahçe'yi 81-73 yenen Rusya'nın Unics Kazan takımında forma giyen Langford, üstün performansının ardından 36 verimlilik puanıyla sezonun beşinci haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 28 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, üç sayılık atışlarda 9'da 4, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.
Litvanyalı forvet Paulius Jankunas da 36 verimlilik puanı toplamasına karşın takımı Zalgiris'in konuk ettiği Darüşşafaka Doğuş'a 83-80 yenilmesi nedeniyle MVP ödülünü alamadı. Jankunas, maçta 21 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmalık performans sergiledi.
MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 33 verimlilik puanıyla yine Unics Kazan'dan Artsiom Parakhouski takip etti. Belaruslu pivot, karşılaşmayı 20 sayı, 12 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:30
- Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı
Toplam 7
Yorum
Aslan YALAN GECMISTE SAMPIYOUKLARDA COK KATKISI OLDU AMA 2 YILDIR YOK BITMIS SATIN GITSIN ALICISI VARSA SATMAYAN CAPSIZ OLSUN
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
FB 07 BU ADAMI KACIRMAYIN BİRAN ÖNCE TAPUSUNU ALIN 12 ADAMIMIZ KENDİNİ GÖSTERDİ TEŞEKKÜRLERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
dadaş2535 Yönetimin yapacağı en önemli iş lansın bonservisini almaktır Bu adam bir harika
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