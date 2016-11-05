 Haftanın MVP'si Langford – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Haftanın MVP'si Langford

    Haftanın MVP'si Langford

    Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Langford, THY Avrupa Ligi'nde beşinci haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

    THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, beşinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Fenerbahçe'yi 81-73 yenen Rusya'nın Unics Kazan takımında forma giyen Langford, üstün performansının ardından 36 verimlilik puanıyla sezonun beşinci haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

    Karşılaşmayı 28 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, üç sayılık atışlarda 9'da 4, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.

    Litvanyalı forvet Paulius Jankunas da 36 verimlilik puanı toplamasına karşın takımı Zalgiris'in konuk ettiği Darüşşafaka Doğuş'a 83-80 yenilmesi nedeniyle MVP ödülünü alamadı. Jankunas, maçta 21 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmalık performans sergiledi.

    MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 33 verimlilik puanıyla yine Unics Kazan'dan Artsiom Parakhouski takip etti. Belaruslu pivot, karşılaşmayı 20 sayı, 12 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Haftanın MVP'si Langford haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.