Haftanın MVP'si Langford

THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, beşinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Fenerbahçe'yi 81-73 yenen Rusya'nın Unics Kazan takımında forma giyen Langford, üstün performansının ardından 36 verimlilik puanıyla sezonun beşinci haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 28 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, üç sayılık atışlarda 9'da 4, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.

Litvanyalı forvet Paulius Jankunas da 36 verimlilik puanı toplamasına karşın takımı Zalgiris'in konuk ettiği Darüşşafaka Doğuş'a 83-80 yenilmesi nedeniyle MVP ödülünü alamadı. Jankunas, maçta 21 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmalık performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 33 verimlilik puanıyla yine Unics Kazan'dan Artsiom Parakhouski takip etti. Belaruslu pivot, karşılaşmayı 20 sayı, 12 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı.