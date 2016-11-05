 Eskişehir Basket, Türk Telekom'u mağlup etti – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Eskişehir Basket, Türk Telekom'u mağlup etti

    Eskişehir Basket, Türk Telekom'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Nesine.com Eskişehir Basket, deplasmanda Türk Telekom'u 79-70 yendi.

    TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili giren ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-17 önde tamamlarken, soyunma odasına da 47-34 önde gitti. Türk Telekom, 3. çeyrekte de başarılı performansını sürdürerek, final periyoduna 59-52 üstünlüklü girdi. Nesine.com Eskişehir Basket, son periyotta sergilediği basketbolla karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.

    Türk Telekom'da 20 sayıyla oynayan Mc Kee ve 19 sayıyla maçı tamamlayan Recep Fatih Cantitiz, yenilgiyi önleyemedi. Nesine.com Eskişehir Basket'te ise 21 sayı kaydeden Evren Büker ve 18 sayılık performans sergileyen Duncan, galibiyette önemli rol oynadı.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:14
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