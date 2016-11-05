Eskişehir Basket, Türk Telekom'u mağlup etti
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Nesine.com Eskişehir Basket, deplasmanda Türk Telekom'u 79-70 yendi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili giren ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-17 önde tamamlarken, soyunma odasına da 47-34 önde gitti. Türk Telekom, 3. çeyrekte de başarılı performansını sürdürerek, final periyoduna 59-52 üstünlüklü girdi. Nesine.com Eskişehir Basket, son periyotta sergilediği basketbolla karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.
Türk Telekom'da 20 sayıyla oynayan Mc Kee ve 19 sayıyla maçı tamamlayan Recep Fatih Cantitiz, yenilgiyi önleyemedi. Nesine.com Eskişehir Basket'te ise 21 sayı kaydeden Evren Büker ve 18 sayılık performans sergileyen Duncan, galibiyette önemli rol oynadı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:14
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
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