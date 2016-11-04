“Geçmişte bir kısmımızın sorunları olmuştur. Ancak biz ekip olarak duvarları yıkacağız. Türk basketbolunun menfaatleri için herkese kapımız açık. Bu sporun Türkiye’de en çok izlenen branş olması için çalışacağız”

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı Hidayet Türkoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tüm kulüplere ve basketbolseverlere çağrıda bulunan Türkoğlu'nun öne çıkan sözleri şunlar: "Mutlaka bir kısmımızın geçmişte sorunları olmuştur. Biz ekip olarak sanırım o duvarları da yıkacağız. Her şeye açığız. İsteyen, her zaman gelip bizimle sohbet edebilir, fikirlerini paylaşabilir. Tecrübelerimizi bir şekilde yansıtmak istiyoruz. Basketbolun Türkiye çapında en çok izlenen, sevilen spor olması için elimizden geleni yapacağız."



HEDEFİMİZ DOLU SALONLAR

"Basketbolseverlere aileleriyle birlikte bu sporu sevdirmek istiyoruz. Gerek ben gerek ekibimiz bu tecrübeye sahip. Maça niye gelmiyorlar, basketbol futbol kadar niye takip edilmiyor yönünde bir kamuoyu araştırması yapacağız. Buna göre çalışmamızı yapıp onların maça gelmesi ve geldiklerinde de iyi vakit geçirmeleri için bir şeyler yapmak istiyoruz."



MİLLİ TAKIM İÇİN ARAYIŞTAYIZ

"Camia bizden çok şey bekliyor. Hepimizin düşüncesi 'basketbolu daha iyi yerlere nasıl getiririz' olmalı. Kulüp başkanlarımız ve antrenörlerimizle hep birlikte işler yapacağız. Kendisini milli takıma verecek, altyapılarla A Milli Takımı aynı şekilde koordine edecek bir antrenör arıyoruz. Milli takım antrenörlüğü konusundaki düşüncemiz bir takımla bağlantısı olmayan biri olması. İki tarafı da yürütmesi zor olacak. Bu en çok kafa yorduğumuz konu."