FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son durum
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, 3. hafta maçlarının ardından averajla dördüncü sırada yer aldı.
Grubun diğer maçında ise Khimik, Umana Reyer'i 65-64'lük skorla geçti.
Bu sonuçla 4 takımın beşer puana ulaştığı grupta ilk 4 sıra değişmedi.
Grupta gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:
8 Kasım Salı
Khimik-Kataja
Avtodor Saratov-Pınar Karşıyaka
Le Mans-CSM Oradea
9 Kasım Çarşamba
Umana Reyer-Maccabi Rand Media
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Le Mans
|3
|2
|1
|212
|175
|5
|2. Avtodor Saratov
|3
|2
|1
|278
|257
|5
|3. Maccabi R.Media
|3
|2
|1
|216
|204
|5
|4. Pınar Karşıyaka
|3
|2
|1
|214
|206
|5
|5. Umana Reyer
|3
|1
|2
|188
|194
|4
|6. CSM Oradea
|3
|1
|2
|208
|223
|4
|7. Khimik
|3
|1
|2
|191
|212
|4
|8. Kataja
|3
|1
|2
|225
|261
|4
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:10
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
TC sedat beşiktaşlı bir beşiktaşlı olarak bugün fenerin günu olsun istiyorum haydi fenerbahce senalırsın bu maçı göster bunlara türkiyenin gücünü haydi fener tamzamanı şimdi bir beşiktaşlı olarak fenere başarılar diliyorum
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
Fb kadrosu Kazanan 12 bozulmasın. Aydinus"uda alın kadroya.
- ''Yoksa taraftar çıldırır''
Toplam 6
Yorum
BlackEagle Cenk Tosun'dan çok daha faydalı bu çocuk. Cenk yerine Ömer oynasın 4 hafta sonra farkı hep birlikte görürüz.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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