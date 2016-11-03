 FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son durum – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son durum

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son durum

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, 3. hafta maçlarının ardından averajla dördüncü sırada yer aldı.

    Pınar Karşıyaka'nın namağlup Maccabi Rand Media karşısında 84-75 kazandığı 3. haftada, diğer yenilgisiz ekiplerden Le Mans, Kataja'ya 77-76, Avtodor Saratov da CSM Oradea'ya 96-85 yenilerek ilk mağlubiyetlerini aldılar.

    Grubun diğer maçında ise Khimik, Umana Reyer'i 65-64'lük skorla geçti.

    Bu sonuçla 4 takımın beşer puana ulaştığı grupta ilk 4 sıra değişmedi.

    Grupta gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:

    8 Kasım Salı

    Khimik-Kataja

    Avtodor Saratov-Pınar Karşıyaka

    Le Mans-CSM Oradea

    9 Kasım Çarşamba

    Umana Reyer-Maccabi Rand Media

    Puan durumu

    Takımlar O G M A Y P
    1. Le Mans 3 2 1 212 175 5
    2. Avtodor Saratov 3 2 1 278 257 5
    3. Maccabi R.Media 3 2 1 216 204 5
    4. Pınar Karşıyaka 3 2 1 214 206 5
    5. Umana Reyer 3 1 2 188 194 4
    6. CSM Oradea 3 1 2 208 223 4
    7. Khimik 3 1 2 191 212 4
    8. Kataja 3 1 2 225 261 4

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:10
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