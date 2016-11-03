"Duvarları yıkacağız"

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, geçmişle ilgili konuşmayı seven biri olmadığını belirterek, "Mutlaka bir kısmımızın geçmişte sorunları olmuştur. Biz ekip olarak sanırım o duvarları da yıkacağız." dedi.

Her şeye açık olduklarını ifade eden Türkoğlu, "Federasyonu, Türk basketbolunun yeri olarak düşünsünler. İsteyen, her zaman gelip bizimle sohbet edebilir, fikirlerini de paylaşabilir. Basketbolun kuralları anlamında yapacağımız ne varsa yapmak isteriz. Önemli olan kanunlar içinde olması." diye konuştu.

Basketbolda şu ana kadar yapılmış güzel işlerin olduğunu ve bunları aynı şekilde devam ettirmek istediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Ayrıca kendi tecrübelerimizi bir şekilde yansıtmak istiyoruz. Basketbolun Türkiye çapında en çok izlenen, en çok sevilen spor dalı olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Kamuoyu araştırması yapacağız"

Güzel projelerinin bulunduğunu anlatan Türkoğlu, "Basketbolseverlere aileleriyle birlikte bu sporu sevdirmek istiyoruz. Gerek ben gerek kurduğum ekip bu tecrübeye sahibiz. En kısa sürede hayata geçirmek için planlarımız olacak. İnşallah iyi işler yaparız ve sonunda basketbol kazanır." şeklinde konuştu.

Projeleriyle ilgili bilgi veren Türkoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle kamuoyu araştırması yapmak istiyoruz. Halkımıza sorular sormayı istiyoruz. Maça niye gelmiyorlar, basketbol futbol kadar niye takip edilmiyor yönünde bir kamuoyu araştırması yapmayı düşünüyoruz. İletişim, trafik, sahanın etkinliği mi, eksik gördükleri şeyi bize bildirmelerini istiyoruz. Buna göre çalışmamızı yapıp onların maça gelmesi ve geldiklerinde de iyi vakit geçirmeleri için bir şeyler yapmak istiyoruz. Sporculuk hayatımdan da biliyorum, taraftar desteği bir sporcuyu her zaman olumlu etkilemiştir. Sahaların dolmasını istiyoruz. Sporcular da mutlu olacaktır, taraftarların önünde çok daha keyifli performans göstereceklerdir."

Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vereceklerini kaydeden Türkoğlu, "Çalıştığımız sponsorlarla ilişkilerimizi daha iyi hale getireceğiz. Yeni sponsorlar olacaktır ve onlarla iş birliği uzun soluklu olacaktır. Gençlerimizin daha iyi performans sergilemesi için altyapılara profesyonel anlamda getireceğimiz eğitmenler olacak. Büyük bir çerçeveden bakıyoruz, her şeye faydamızın olacağını düşünüyoruz. Gerekli hazırlığımızı yaptık. Önemli olan, gerek basketbol camiasının gerek Türk halkının bize inanmasıdır. Yapacak güçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kulüpleri özgür bırakırdım"

FIBA ile Avrupa Ligi arasında yaşanan sıkıntılar ve Türk takımlarının iki farklı organizasyonda yer almasıyla ilgili Türkoğlu, "Sürecimizin dışında gelişen bir şey oldu. Başkan olsaydım kulüplerimize hiçbir zaman o yönde baskı yapmazdım. Burada basketbol etkileniyor. Bu tip çekişmelerin basketbola zarar verdiğini görüyoruz. Ben o süreçte takımlarımızı hiçbir yere yönlendirmezdim. Nerede oynamak istiyorlarsa özgür kararlarını onlara bırakırdım." diye konuştu.

- Federasyon yapılanması

Geçmiş yıllarda başarılara imza atan milli takım bünyesindeki isimlerin, şimdi kendisiyle federasyon çatısı altında olduğunun hatırlatılması üzerine TBF Başkanı Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Hüseyin Beşok yönetim kurulunda. Ömer Onan ise biraz daha Fenerbahçe'de edindiği tecrübelerden dolayı profesyonel anlamda bize yardımcı olacaktır. Kerem Tunçeri, A Milli Takım'da menajer olacak. Sporculuk hayatımızda hayal ettiğimiz şeyler. Kimimizin antrenör, kimimizin yönetici olarak basketbola bir şekilde faydalı olması düşüncesi içindeyim. O süreçte edindiğimiz tecrübeler var. Aktif oynayan sporcularımız da var. Onların da bırakmasını bekliyoruz. Artık yaşlandılar. Sadece bu ekip değil, düşüncesi, projesi olan ve basketbol için katkı sağlayacak herkese kapımız açık."

Basketbol camiasının kendilerinden çok şey beklediğini ifade eden Türkoğlu, "Hepimizin düşüncesi 'basketbolu daha iyi yerlere nasıl getiririz' olmalı. Bu süreçte mutlaka yardım isteyeceğimiz büyüklerimiz olacaktır. Her zaman işleri tek başımıza yürütemeyeceğimizin bilincindeyim. Kulüp başkanlarımız, antrenörlerimiz ve yöneticilerimizle hep birlikte yapacağımız işler. İnşallah hep beraber güzel işler yaparız." değerlendirmesini yaptı.

TBF'nin eski başkanı Harun Erdenay'ın büyük bir fedakarlık gösterip yeni süreçte kendisinin devam etmesini istediğini belirten Türkoğlu, "Bu süreçte mutlaka bizimle olacaktır. Tecrübelerinden yararlanacağımız bir insan. Bizden bir adım önde. 18 ay başkanlık yaptı." diye konuştu.

- "Gençlerin seviyesini görmek gerekiyor"

Türkiye liglerini değerlendiren Hidayet Türkoğlu, gerek erkeklerde gerekse kadınlarda Avrupa'nın en başarılı liglerine sahip olduklarını söyledi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki sürecin devam edeceğini aktaran Türkoğlu, "Fikstür devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızın hayata geçmesi ancak 2017-2018'den sonra olacaktır. Gerek Avrupa Ligi'nde gerek Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi gururla temsil eden takımlarımız var. Desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki yabancı oyuncu sayısına değinen Türkoğlu, "Rakamlara girmek çok zor. Şu anki konjonktürde o sayıları bir anda indirmemiz çok zor. Gençlerimiz hazır mı değil mi, o seviyeyi görmek gerekiyor. Alttan hazırlayacağımız güzel organizasyonlar inşallah takımların daha fazla genci yukarı çekmesini sağlayacaktır. Giresun ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da genç oyuncu var." şeklinde konuştu.

- Anadolu kulüplerine destek planlaması

Basketbolun Anadolu'ya yayılmasını istediklerini anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projelerimizden biri de uzun vadeli yatırımların yapılması ve Anadolu kulüplerimizin basketbola ilgisini artırmaktır. Bununla ilgili kulüplerimize sunacağımız planlarımız var. Kulüplerimizin 3 ile 5 yıl arasında finansal anlamda yapacakları yatırımları önlerine koymayı düşünen bir ekibiz. İnanıyorum ki yapacakları harcamaları bildikten sonra bu işe daha sıcak ve istekli bakacaklardır. İnşallah bunda da başarılı oluruz."

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) bir yapılanmaya gideceklerini vurgulayan Türkoğlu, "Gençlerimize daha fazla süreler vermeye çalışacağız. Edinecekleri tecrübelerle onların Süper Lig'de oynamalarına fırsat oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı milli takımlarının, başarılı jenerasyonlara sahip olduğunu anlatan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun A takım seviyesinde devam etmesini istiyoruz. Şu anki gençlerimizin fizik ya da mental olarak hazır olup olmadığını bu süreçte görmemiz gerekiyor. Kulüplerimizi de anlamamız lazım. Rekabet üst seviyede devam ediyor, gerek Türkiye Ligi'nde gerek Avrupa Ligi'nde. Doğal olarak kulüplerimizi zor durumda bırakamayız. Şu an TBL'de iki yabancı oyuncu sınırı var. Bunu bir şekilde ya tamamen kaldırmayı ya da azaltmayı düşünüyoruz. Söylediğimiz jenerasyonların burada sadece süre anlamında değil, sorumluluk anlamında da kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Oluşturacağımız bu havuzla Süper Lig'de forma giyen oyuncularımız olur. Altyapılarda sürdürdükleri başarılara A Milli Takım'da devam edeceklerdir."

Oyunculuk kariyerinin büyük bölümünü NBA'de geçiren Başkan Türkoğlu, bu organizasyondan ne gibi deneyimleri Türk basketboluna aktaracağı sorusuna, "NBA, sizi o organizasyonun bir parçası yapıyor. Bu işin bir numarası olmasının nedeni bu. NBA, sporcuyla halkın arasını tamamen kaldırmış organizasyondur. Halkla sporcuyu her koşulda bir araya getiren bir organizasyon. Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriyor. Biz de aynı şeyleri yapmayı düşünüyoruz." diyerek cevap verdi.

- A Milli Takım'daki başantrenörlük görevi

A Milli Takım'da başantrenörlük görevine kimin getirileceğine değinen Türkoğlu, teknik adamın yerli veya yabancı olması konusunda kendilerine sınırlama koymadıklarını belirtti.

Kendisini milli takıma verecek, altyapılarla A Milli Takımı aynı şekilde koordine edecek bir antrenör aradıklarını vurgulayan Türkoğlu, "Altyapıda oluşturacağı sistemi A Milli Takım'da da devam ettirsin ki alttan gelecek oyuncular yabancılık hissetmesin. Türk ya da yabancı değil, kriterlerimize uyacak bir insan olması önemli. En kısa sürede bunu da paylaşırız." diye konuştu.

Milli takımın eski başantrenörü Ergin Ataman'ın görev sürecinde iyi işler yaptığını aktaran Türkoğlu, "2017'de futboldaki gibi sezon içinde maçlar oynanacak. Milli takım antrenörlüğü konusundaki düşüncemiz, bir takımla bağlantısı olmayan bir insan olması. İki tarafı da yürütmesi zor olacak. Bu, en çok kafa yorduğumuz konu. A Milli Takım antrenörünün kuracağı ekiplerin, hem altyapılarla hem üst yapılarla aynı sistemde çalışacak bir düzen kurmasını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarına dikkati çeken Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Oraya yakışan bir milli takım çıkarmak istiyoruz. Türk halkı benim oynadığım zamanda da sonra da milli takımı en iyi şekilde desteklemiştir. Buna layık bir ekip çıkarmaya çalışıyoruz. Kısa vadeden çok uzun vadeyi düşünen, uzun soluklu projeler yapmayı isteyen bir ekibiz. Şu an jenerasyon sıkıntımız var. Burayı hak edecek, sonuna kadar mücadele edecek herkese kapımız açık. Hedefimiz kısa başarılar değil, uzun soluklu başarılar. Milli takımın daha iyi yerlere gelmesini isteyen ekibiz. 2017'den sonra 2019'da Dünya Şampiyonası, 2020'de olimpiyatlar var. Ümit ediyoruz ki genç arkadaşlarımız gereken gelişmeyi sağlayacaklardır."

Kadın Milli Takımı'nda bir değişiklik düşünmediklerini ifade eden Türkoğlu, "Ekrem hocamız gerçekten başarılı işler yaptı. Geçen olimpiyatlarda bizi gururla temsil ettiler. İster istemez orada da bir jenerasyon değişikliği olacaktır. Onunla ilgili yeni yapılanma içinde olabiliriz. Bayan takımlarımız hem milli takım bazında hem kulüpler düzeyinde bizi gururla temsil ediyor. Oranın devam etmesi için aynı şekilde desteği sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

- Devşirme oyuncu konusu

Milli takımlarda devşirme oyuncu durumuna da değinen Türkoğlu, "Çok hassas konu. Şu anki jenerasyon değişikliğinden dolayı bu yola gidildi. Muhammed Ali, daha öncesinde Preldzic vardı. Her ikisi de ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Ümit ediyoruz, genç arkadaşlarımız kendilerini geliştirdiği zaman, gençlere ağırlık vermemizi sağlayacaktır. Şu anki süreç bu yönde olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

- "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı hediye edildi

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, AA'nın hazırladığı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisini ve darbe girişimi sonrası tepkileri ele alan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" isimli kitabı, TBF Başkanı Türkoğlu'na hediye etti.

Türkoğlu, övgüyle bahsettiği AA'nın bu süreçte çok önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.