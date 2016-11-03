Banvit’in tadı var
Şampiyonlar Ligi’ndeki ekibimiz A Spor’dan naklen yayınlanan maçta Çek takımı Nymburk’u farklı yendi.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, A Spor'dan naklen yayınlanan maçta sahasında Çek Cumhuriyeti'nden CEZ Nymburk'u 75-69 yendi. Maça iyi başlayan Banvit, ilk yarıyı 38-37 önde bitirdi. Skordaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip müsabakadan 75-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla Banvit, gruptaki üçüncü maçını da kazandı. C Grubu'ndaki temsilcimiz Muratbey Uşak da Letonya takımı Ventspils'i evinde 74-69'la geçti.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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