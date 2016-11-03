 Banvit’in tadı var – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ’in tadı var

    Banvit’in tadı var

    Şampiyonlar Ligi’ndeki ekibimiz ’dan naklen yayınlanan maçta Çek takımı ’u farklı yendi.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, A Spor'dan naklen yayınlanan maçta sahasında Çek Cumhuriyeti'nden CEZ Nymburk'u 75-69 yendi. Maça iyi başlayan , ilk yarıyı 38-37 önde bitirdi. Skordaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip müsabakadan 75-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla Banvit, gruptaki üçüncü maçını da kazandı. C Grubu'ndaki temsilcimiz Muratbey Uşak da Letonya takımı Ventspils'i evinde 74-69'la geçti.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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