 Pınar Karşıyaka farka koştu – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    farka koştu

    Pınar Karşıyaka farka koştu
    B Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz , İsrail ekibi 'yı evinde 84-75 mağlup etti. Temsilcimiz maçın ilk yarısını da 38-31 önde tamamladı. Maccabi Rand Media'nın ilk yenilgisini aldığı grupta, Pınar Karşıyaka ikinci galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 19 sayı ile oynayan Summers oldu.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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