Pınar Karşıyaka farka koştu
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İsrail ekibi Maccabi Rand Media'yı evinde 84-75 mağlup etti. Temsilcimiz maçın ilk yarısını da 38-31 önde tamamladı. Maccabi Rand Media'nın ilk yenilgisini aldığı grupta, Pınar Karşıyaka ikinci galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 19 sayı ile oynayan Summers oldu.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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