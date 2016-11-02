Muratbey Uşak siftah yaptı

Ventspils'ten Ziedins'in iki sayılık basketiyle başlayan maçın 6. dakikası 13-13 eşitlikle geçilirken, konuk ekip, Deane ve Ziedins ile bulduğu sayılarla ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda Mckissic'in etkili mücadelesiyle başlayan Muratbey Uşak, farkı hızla kapatmaya başardı ve 13. dakika 30-30 berabere geçildi. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 48-44 üstün gitti.

Maçın üçüncü çeyreğinde Ventspils hızlı hücumlarla, Muratbey Uşak da pota altında etkili olmaya çalıştı. Savunmada sorun yaşayan ev sahibi takım karşısında üstünlüğü tekrar ele geçiren Ventspils, son periyoda 61-57 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde iki takım da skor bulmakta zorlanırken, konuk takım, 34. dakikada 66-61 üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra hem hücum hem de savunmada iyi bir performans ortaya koyan Muratbey Uşak, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.

Muratbey Uşak, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Muratbey Uşak'tan Mckissic oldu.



Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Boris Krejic (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Muratbey Uşak: Ali Berent Kavaklıoğlu , Berkay Candan 9, Freimanis 13, Lyons 9, Görkem Sönmez, İsmail Demirel 7, Mckissic 26, Mondroe 10

Ventspils: Deane 8, Ziedenis 12, Lomazs 3, Mbodj 11, Janıcenoks, Ate, Skele 13, Zakis 11, Kuksıks 5, Campbell 6

1. Periyot: 19-23

Devre: 48-44

3. Periyot: 57-61