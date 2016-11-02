Muratbey Uşak siftah yaptı
Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Muratbey Uşak, sahasında Letonya'nın Ventspils takımını 74-69 yendi.
Ventspils'ten Ziedins'in iki sayılık basketiyle başlayan maçın 6. dakikası 13-13 eşitlikle geçilirken, konuk ekip, Deane ve Ziedins ile bulduğu sayılarla ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.
İkinci periyoda Mckissic'in etkili mücadelesiyle başlayan Muratbey Uşak, farkı hızla kapatmaya başardı ve 13. dakika 30-30 berabere geçildi. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 48-44 üstün gitti.
Maçın üçüncü çeyreğinde Ventspils hızlı hücumlarla, Muratbey Uşak da pota altında etkili olmaya çalıştı. Savunmada sorun yaşayan ev sahibi takım karşısında üstünlüğü tekrar ele geçiren Ventspils, son periyoda 61-57 önde girdi.
Son periyodun ilk bölümünde iki takım da skor bulmakta zorlanırken, konuk takım, 34. dakikada 66-61 üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra hem hücum hem de savunmada iyi bir performans ortaya koyan Muratbey Uşak, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.
Muratbey Uşak, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Muratbey Uşak'tan Mckissic oldu.
Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Boris Krejic (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)
Muratbey Uşak: Ali Berent Kavaklıoğlu , Berkay Candan 9, Freimanis 13, Lyons 9, Görkem Sönmez, İsmail Demirel 7, Mckissic 26, Mondroe 10
Ventspils: Deane 8, Ziedenis 12, Lomazs 3, Mbodj 11, Janıcenoks, Ate, Skele 13, Zakis 11, Kuksıks 5, Campbell 6
1. Periyot: 19-23
Devre: 48-44
3. Periyot: 57-61
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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