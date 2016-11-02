Gaziantep Basket, Peja'yı farklı geçti

Karşılık sayılarla başlayan maçın ilk periyodu dengeli geçti. İlk çeyreği 23-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte farkı açmaya çalıştı. Maçın 13. dakikası geride kalırken 28-20 öne geçen kırmızı-siyahlılar, devam eden 1,5 dakikada sayı üretemeyince 29-28 geriye düştü. Kosava temsilcisi, soyunma odasına 38-35 önde gitti.

İkinci yarıya Cherry ile Balazic'in sayılarıyla başlayan ve rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol, 15. dakikaya girilirken 44-39 öne geçti. Bu andan itibaren rakibine sadece 5 sayı izni veren Gaziantep ekibi, 25 sayı ürettiği periyodu 60-43 öne geçti.

Peja, son periyotta oyuna ortak olmaya çalışsa da ev sahibi ekip, buna izin vermedi. Maçın son 5 dakikasına girilirken 66-49 üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, salondan 74-56 galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol, bu skorla gruptaki 2. galibiyetini alırken, Kosava temsilcisi ise tek galibiyette kaldı.

Maçın en skorer ismi ise Gaziantepo Basketbol adına 16 sayı üreten Ruzic oldu.



Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Sergey Mikhaylov (Rusya), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vladan Sundic (Karadağ)

Gaziantep Basketbol: Rautins 12, Altan Erol 3, Balazic 6, Cherry 10, İvanov 11, Emre Özkanlı, Denmon 6, Ruzic 16, Berke Sungur, Erden Eryüz 2, Aleksandrov 8

Peja: Tillotson 2, Veseli 8, Hajdari 2, Nuhanovic 5, Reed 15, Mekaj 1, Ahmetbasic 7, Grapci, Ivshyn 5, Dahlman 11

1. Periyot: 23-18

Devre: 35-38

3. Periyot: 60-43

5 faulle çıkan: 36.28 Aleksandrov (Gaziantep Basketbol)