Gaziantep Basket, Peja'yı farklı geçti
Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep Basketbol, Kosova temsilcisi Peja'yı 74-56 yendi.
Karşılık sayılarla başlayan maçın ilk periyodu dengeli geçti. İlk çeyreği 23-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte farkı açmaya çalıştı. Maçın 13. dakikası geride kalırken 28-20 öne geçen kırmızı-siyahlılar, devam eden 1,5 dakikada sayı üretemeyince 29-28 geriye düştü. Kosava temsilcisi, soyunma odasına 38-35 önde gitti.
İkinci yarıya Cherry ile Balazic'in sayılarıyla başlayan ve rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol, 15. dakikaya girilirken 44-39 öne geçti. Bu andan itibaren rakibine sadece 5 sayı izni veren Gaziantep ekibi, 25 sayı ürettiği periyodu 60-43 öne geçti.
Peja, son periyotta oyuna ortak olmaya çalışsa da ev sahibi ekip, buna izin vermedi. Maçın son 5 dakikasına girilirken 66-49 üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, salondan 74-56 galip ayrıldı.
Gaziantep Basketbol, bu skorla gruptaki 2. galibiyetini alırken, Kosava temsilcisi ise tek galibiyette kaldı.
Maçın en skorer ismi ise Gaziantepo Basketbol adına 16 sayı üreten Ruzic oldu.
Salon: Şahinbey Karataş
Hakemler: Sergey Mikhaylov (Rusya), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vladan Sundic (Karadağ)
Gaziantep Basketbol: Rautins 12, Altan Erol 3, Balazic 6, Cherry 10, İvanov 11, Emre Özkanlı, Denmon 6, Ruzic 16, Berke Sungur, Erden Eryüz 2, Aleksandrov 8
Peja: Tillotson 2, Veseli 8, Hajdari 2, Nuhanovic 5, Reed 15, Mekaj 1, Ahmetbasic 7, Grapci, Ivshyn 5, Dahlman 11
1. Periyot: 23-18
Devre: 35-38
3. Periyot: 60-43
5 faulle çıkan: 36.28 Aleksandrov (Gaziantep Basketbol)
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:12
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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