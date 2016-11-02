 Gaziantep Basket, Peja'yı farklı geçti – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gaziantep Basket, Peja'yı farklı geçti

    Gaziantep Basket, Peja'yı farklı geçti

    Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep Basketbol, Kosova temsilcisi Peja'yı 74-56 yendi.

    Karşılık sayılarla başlayan maçın ilk periyodu dengeli geçti. İlk çeyreği 23-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte farkı açmaya çalıştı. Maçın 13. dakikası geride kalırken 28-20 öne geçen kırmızı-siyahlılar, devam eden 1,5 dakikada sayı üretemeyince 29-28 geriye düştü. Kosava temsilcisi, soyunma odasına 38-35 önde gitti.

    İkinci yarıya Cherry ile Balazic'in sayılarıyla başlayan ve rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol, 15. dakikaya girilirken 44-39 öne geçti. Bu andan itibaren rakibine sadece 5 sayı izni veren Gaziantep ekibi, 25 sayı ürettiği periyodu 60-43 öne geçti.

    Peja, son periyotta oyuna ortak olmaya çalışsa da ev sahibi ekip, buna izin vermedi. Maçın son 5 dakikasına girilirken 66-49 üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, salondan 74-56 galip ayrıldı.

    Gaziantep Basketbol, bu skorla gruptaki 2. galibiyetini alırken, Kosava temsilcisi ise tek galibiyette kaldı.

    Maçın en skorer ismi ise Gaziantepo Basketbol adına 16 sayı üreten Ruzic oldu.


    Salon: Şahinbey Karataş

    Hakemler: Sergey Mikhaylov (Rusya), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vladan Sundic (Karadağ)

    Gaziantep Basketbol: Rautins 12, Altan Erol 3, Balazic 6, Cherry 10, İvanov 11, Emre Özkanlı, Denmon 6, Ruzic 16, Berke Sungur, Erden Eryüz 2, Aleksandrov 8

    Peja: Tillotson 2, Veseli 8, Hajdari 2, Nuhanovic 5, Reed 15, Mekaj 1, Ahmetbasic 7, Grapci, Ivshyn 5, Dahlman 11

    1. Periyot: 23-18

    Devre: 35-38

    3. Periyot: 60-43

    5 faulle çıkan: 36.28 Aleksandrov (Gaziantep Basketbol)

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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