 Demir İnşaat, Rilski'ye acımadı! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Demir İnşaat, Rilski'ye acımadı!

    Demir İnşaat, Rilski'ye acımadı!

    Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası H Grubu üçüncü maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 92-70 yendi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19 üstün geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, soyunma odasına da 41-35 önde gitti.

    İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 73-48 önde tamamlayan mavi-beyazlı takım, müsabakadan 92-70 galip ayrıldı.

    Demir İnşaat Büyükçekmece'de süre alan bütün oyuncular, sayı atmayı başardı.

    Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde etti.


    Salon: Gazanfer Bilge

    Hakemler: Alija Ferevski (Makedonya), Sergiy Chebyshev (Ukrayna), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)

    Demir İnşaat Büyükçekmece: Hannah 6, Caloiaro 13, Ceyhun Altay 5, Eldridge 8, Stipanovic 12, Hayes 15, Mutlu Akpınar 10, Burak Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü 8, Seawright 7, Ramazan Tekin 4

    Rilski Sportist: Parker 18, Bozov 14, Simmons 2, Delic 13, Cvetkovic 5, Georgiev 9, Stoyanov 9, Skulov, Ivanov, Vuvet

    1. Periyot: 22-19

    Devre: 41-35

    3. Periyot: 73-48

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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