Demir İnşaat, Rilski'ye acımadı!
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası H Grubu üçüncü maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 92-70 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19 üstün geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, soyunma odasına da 41-35 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 73-48 önde tamamlayan mavi-beyazlı takım, müsabakadan 92-70 galip ayrıldı.
Demir İnşaat Büyükçekmece'de süre alan bütün oyuncular, sayı atmayı başardı.
Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Alija Ferevski (Makedonya), Sergiy Chebyshev (Ukrayna), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)
Demir İnşaat Büyükçekmece: Hannah 6, Caloiaro 13, Ceyhun Altay 5, Eldridge 8, Stipanovic 12, Hayes 15, Mutlu Akpınar 10, Burak Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü 8, Seawright 7, Ramazan Tekin 4
Rilski Sportist: Parker 18, Bozov 14, Simmons 2, Delic 13, Cvetkovic 5, Georgiev 9, Stoyanov 9, Skulov, Ivanov, Vuvet
1. Periyot: 22-19
Devre: 41-35
3. Periyot: 73-48
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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