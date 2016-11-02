Banvit 3'te 3 yaptı

Karşılaşmanın ilk periyodunu Muric, Oralik ve Vidmar ile bulduğu sayılarla 18-14 önde tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 38-37 önde gitti.

Skordaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 59-55 önde girdi.

Final periyodunda da iyi mücadele eden ve rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Banvit, müsabakadan 75-69 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Banvit, gruptaki üçüncü maçını da kazanırken, CEZ Nymburk ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Banvit'ten Oralik olurken, konuk ekipten Sant-Roos ise 14 sayı üretti.



Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Michele Rossi (İtalya)

Banvit: İsmail Cem Ulusoy, Muric 14, Kulig 13, Oralik 17, Vidmar 7, Chappell 2, Can Maxim Mutaf 7, Theodore 15

CEZ Nymburk: Allen 5, Benda 3, Pumprala 2, Hruban 9, Welsch 10, Lawrance 11, Peterka, Simpson 9, Meier 6, Sant-Roos 14, Kriz

1. Periyot: 18-14

Devre: 38-37

3. Periyot: 59-55

5 faulle çıkan: 39.05 Meier (CEZ Nymburk)