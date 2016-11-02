 Banvit 3'te 3 yaptı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Banvit 3'te 3 yaptı

    Banvit 3'te 3 yaptı

    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Banvit, sahasında Çek Cumhuriyeti temsilcisi CEZ Nymburk'u 75-69 yendi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu Muric, Oralik ve Vidmar ile bulduğu sayılarla 18-14 önde tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 38-37 önde gitti.

    Skordaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 59-55 önde girdi.

    Final periyodunda da iyi mücadele eden ve rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Banvit, müsabakadan 75-69 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Banvit, gruptaki üçüncü maçını da kazanırken, CEZ Nymburk ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

    Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Banvit'ten Oralik olurken, konuk ekipten Sant-Roos ise 14 sayı üretti.


    Salon: Banvit Kara Ali Acar

    Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Michele Rossi (İtalya)

    Banvit: İsmail Cem Ulusoy, Muric 14, Kulig 13, Oralik 17, Vidmar 7, Chappell 2, Can Maxim Mutaf 7, Theodore 15

    CEZ Nymburk: Allen 5, Benda 3, Pumprala 2, Hruban 9, Welsch 10, Lawrance 11, Peterka, Simpson 9, Meier 6, Sant-Roos 14, Kriz

    1. Periyot: 18-14

    Devre: 38-37

    3. Periyot: 59-55

    5 faulle çıkan: 39.05 Meier (CEZ Nymburk)

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:03
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