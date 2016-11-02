Banvit 3'te 3 yaptı
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Banvit, sahasında Çek Cumhuriyeti temsilcisi CEZ Nymburk'u 75-69 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu Muric, Oralik ve Vidmar ile bulduğu sayılarla 18-14 önde tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 38-37 önde gitti.
Skordaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 59-55 önde girdi.
Final periyodunda da iyi mücadele eden ve rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Banvit, müsabakadan 75-69 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Banvit, gruptaki üçüncü maçını da kazanırken, CEZ Nymburk ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Banvit'ten Oralik olurken, konuk ekipten Sant-Roos ise 14 sayı üretti.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Michele Rossi (İtalya)
Banvit: İsmail Cem Ulusoy, Muric 14, Kulig 13, Oralik 17, Vidmar 7, Chappell 2, Can Maxim Mutaf 7, Theodore 15
CEZ Nymburk: Allen 5, Benda 3, Pumprala 2, Hruban 9, Welsch 10, Lawrance 11, Peterka, Simpson 9, Meier 6, Sant-Roos 14, Kriz
1. Periyot: 18-14
Devre: 38-37
3. Periyot: 59-55
5 faulle çıkan: 39.05 Meier (CEZ Nymburk)
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:03
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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