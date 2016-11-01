 Karşıyaka, Maccabi'yi rahat geçti! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Karşıyaka, Maccabi'yi rahat geçti!

    Karşıyaka, Maccabi'yi rahat geçti!

    FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında Pınar Karşıyaka, İsrail ekibi Maccabi Rand Media'yı 84-75 mağlup etti.

    Müsabakanın başında Thomas'ın basketleriyle 4-0 üstünlük kuran rakibi karşısında Brown, Summers ve Ponitka ile 7-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikalık bölümü 14-8 üstün geçti. Kalan bölümde aradaki farkı 10 sayıya (20-10) kadar çıkaran ev sahibi ekip, ilk periyodu 24-15 önde bitirdi.

    İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan İsrail temsilcisi, 12. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 24-23. Muhammed ve Summers'ın sayılarıyla farkı tekrar yükselten Pınar Karşıyaka, 17. dakikada Owens ile farkı 9 sayıya çıkardı: 36-27. Son dakikaya 36-31 önde giren ev sahibi ekip, devreyi 38-31 galip tamamladı.

    Üçüncü periyodun başında üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, farkı artırdığı bölümde 26. dakika içinde 20 sayılık farka ulaştı: 58-38. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 65-48 üstün bitirdi.

    Son periyoda da etkili başlayan Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 69-56 önde girdi. Son bölümde farkı 6 sayıya (72-66) indiren rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 84-75 galip ayrıldı.

    Maccabi Rand Media'nın ilk yenilgisini aldığı grupta, Pınar Karşıyaka ikinci galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 19 sayı ile oynayan Summers oldu.


    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Mehdi Difallah (Fransa), Boris Krejic (Slovenya)

    Pınar Karşıyaka: Dillard 6, Brown 8, Ponitka 18, Summers 19, Owens 10, Petway 9, Muhammed Baygül 10, Egemen Güven 4, Alp Karahan

    Maccabi Rand Media: Ben Chimol 2, Hanochi, Hilliard 8, McCrea 13, Thomas 15, Richard 14, Dawson 6, Zalmanson 8, Elishay Kadir 9

    1. Periyot: 24-15

    Devre: 38-31

    3. Periyot: 65-48

    5 faulle çıkan: 38.54 Dillard (Pınar Karşıyaka)

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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