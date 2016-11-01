Haydi Kaf-Kaf
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Pınar Karşıyaka da bugün İsrail temsilcisi Maccabi Rand Media'yı saat 20.00'de ağırlayacak. B Grubu'nda ilk maçında Rumen Oradea'yı yenen Kaf Kaf, 2. karşılaşmasında İtalya'dan U.Reyer'e 75-61 yenildi. Maccabi ise 2'de 2 ile grupta liderlik koltuğunda yer alıyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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