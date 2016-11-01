Haydi Kaf-Kaf

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Pınar Karşıyaka da bugün İsrail temsilcisi Maccabi Rand Media'yı saat 20.00'de ağırlayacak. B Grubu'nda ilk maçında Rumen Oradea'yı yenen Kaf Kaf, 2. karşılaşmasında İtalya'dan U.Reyer'e 75-61 yenildi. Maccabi ise 2'de 2 ile grupta liderlik koltuğunda yer alıyor.