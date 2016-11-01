 Haydi Kaf-Kaf – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Haydi Kaf-Kaf

    Haydi Kaf-Kaf
    FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Pınar Karşıyaka da bugün İsrail temsilcisi Maccabi Rand Media'yı saat 20.00'de ağırlayacak. B Grubu'nda ilk maçında Rumen Oradea'yı yenen Kaf Kaf, 2. karşılaşmasında İtalya'dan U.Reyer'e 75-61 yenildi. Maccabi ise 2'de 2 ile grupta liderlik koltuğunda yer alıyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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