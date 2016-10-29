TBF’de yeni dönem başladı
Basketbol Federasyonu (TBF), yeni başkan Hidayet Türkoğlu yönetiminde ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Yönetimdede şu isimler yer alıyor: Özden Pelister, Methi Bengisu, Arda Ermut, Emre Hüseyin Soyuer, Yılmaz Argüden, Mert Çetinkaya, Hüseyin Beşok, Yahya Üstün, Bahar Akgün Kadın, Engin Özerhun.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
TBF’de yeni dönem başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.