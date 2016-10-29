 TBF’de yeni dönem başladı – Fotomaç – 29 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    TBF’de yeni dönem başladı

    TBF’de yeni dönem başladı
    Basketbol Federasyonu (TBF), yeni başkan Hidayet Türkoğlu yönetiminde ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Yönetimdede şu isimler yer alıyor: Özden Pelister, Methi Bengisu, Arda Ermut, Emre Hüseyin Soyuer, Yılmaz Argüden, Mert Çetinkaya, Hüseyin Beşok, Yahya Üstün, Bahar Akgün Kadın, Engin Özerhun.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TBF’de yeni dönem başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.