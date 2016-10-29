 Potada günün programı – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Potada günün programı

    Potada günün programı
    Basketbolda bugün birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Erkeklerde program şöyle: 16.00: TED-İstanbul B.B., 17.00: Tofaş-Balıkesir, 19.00: Beşiktaş- Y.Giresun (Lig TV3). Kadınlarda: 14.00: Doğuş Has.-Girne, Osmaniye- Botaş, 15.00: G.Saray-Mersin, 16.00: ASKİ-S.Canik, AGÜ-Beşiktaş.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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