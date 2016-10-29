Potada günün programı
Basketbolda bugün birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Erkeklerde program şöyle: 16.00: TED-İstanbul B.B., 17.00: Tofaş-Balıkesir, 19.00: Beşiktaş- Y.Giresun (Lig TV3). Kadınlarda: 14.00: Doğuş Has.-Girne, Osmaniye- Botaş, 15.00: G.Saray-Mersin, 16.00: ASKİ-S.Canik, AGÜ-Beşiktaş.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Potada günün programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.