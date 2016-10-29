1975'ten beri ilk!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı konuk ettiği maçı uzatmada 113-110 kazanarak 2'de 2 yaptı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Thunder'ın, Chesapeake Energy Arena'da uzatma sonucunda 113-110 yendiği Suns karşısında 51 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yapan Russell Westbrook, galibiyette başrol oynadı.

Westbrook, 1975'te bunu başaran efsane basketbolcu Kerim Abdülcabbar'dan beri NBA'de 50 ve üzerinde sayı atarak triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

Thunder'da Victor Oladipo da kaydettiği 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 16 dakika 15 saniye süre aldığı maçı 5 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

İkinci maçını da kaybeden Phoenix Suns'ta TJ Warren 30, Devin Booker 21, Brandon Knight 19, Eric Bledsoe 17 sayı attı.

Son şampiyon 2'de 2 yaptı

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 94-91'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.

Air Canada Centre'da oynanan karşılaşmada Kyrie Irving 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, LeBron James 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla Cavaliers'ın galibiyetine katkı sağladı. Konuk ekipte Kevin Love 18 sayı, 10 ribaunt, Tristan Thompson 11 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu.

Detroit Pistons'ı yendikten sonra ilk mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta DeMar DeRozan 32, Kyle Lowry 17, Jonas Valanciunas 10 sayı buldu.

Warriors, Durant ile kazandı

Golden State Warriors, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 122-114 yendi.

San Antonio Spurs mağlubiyetinden sonra sezonun ilk galibiyetini alan Warriors'ta Kevin Durant, 30 sayı, 17 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi. Konuk takımda Klay Thompson 28, Stephen Curry 23 sayı üretti.

Sezona iki maçını da kaybederek başlayan Pelicans'ta Anthony Davis'in 45 sayı, 17 ribauntluk "double-double"ı mağlubiyeti engelleyemedi. Denver Nuggets karşısında da 50 sayı kaydeden ve 95 sayıya ulaşan Davis, efsanevi basketbolcu Michael Jordan (91) ile birlikte son 50 yılda takımının ilk iki maçında 90 ve üzerinde sayı atan iki oyuncudan biri oldu.

Warriors'a karşı Tim Frazier'ın 21 sayı, 10 asistle "double-double" yaptığı mücadelede, Lance Stephenson ve Dante Cunningham 15'er sayı kaydetti. Pelicans'ta milli basketbolcu Ömer Aşık ise ilk 5'te başlayıp 7 dakika 46 saniye görev yaptığı maçı 2 sayı, 3 ribaunt, 1 blokla bitirdi.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 91-94

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 103-94

Detroit Pistons-Orlando Magic: 108-82

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 113-110 (uzatmada)

Miami Heat-Charlotte Hornets: 91-97

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 98-106

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-89

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 114-122