1975'ten beri ilk!
NBA'de Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder'ın Phoenix Suns'ı uzatmada 113-110 yendiği maçta 51 sayı atarak yaptığı "triple-double" ile 1975'ten beri 50 ve üzerinde sayı bularak bunu başaran ilk oyuncu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı konuk ettiği maçı uzatmada 113-110 kazanarak 2'de 2 yaptı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Thunder'ın, Chesapeake Energy Arena'da uzatma sonucunda 113-110 yendiği Suns karşısında 51 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yapan Russell Westbrook, galibiyette başrol oynadı.
Westbrook, 1975'te bunu başaran efsane basketbolcu Kerim Abdülcabbar'dan beri NBA'de 50 ve üzerinde sayı atarak triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.
Thunder'da Victor Oladipo da kaydettiği 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 16 dakika 15 saniye süre aldığı maçı 5 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.
İkinci maçını da kaybeden Phoenix Suns'ta TJ Warren 30, Devin Booker 21, Brandon Knight 19, Eric Bledsoe 17 sayı attı.
Son şampiyon 2'de 2 yaptı
Son şampiyon Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 94-91'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.
Air Canada Centre'da oynanan karşılaşmada Kyrie Irving 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, LeBron James 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla Cavaliers'ın galibiyetine katkı sağladı. Konuk ekipte Kevin Love 18 sayı, 10 ribaunt, Tristan Thompson 11 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu.
Detroit Pistons'ı yendikten sonra ilk mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta DeMar DeRozan 32, Kyle Lowry 17, Jonas Valanciunas 10 sayı buldu.
Warriors, Durant ile kazandı
Golden State Warriors, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 122-114 yendi.
San Antonio Spurs mağlubiyetinden sonra sezonun ilk galibiyetini alan Warriors'ta Kevin Durant, 30 sayı, 17 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi. Konuk takımda Klay Thompson 28, Stephen Curry 23 sayı üretti.
Sezona iki maçını da kaybederek başlayan Pelicans'ta Anthony Davis'in 45 sayı, 17 ribauntluk "double-double"ı mağlubiyeti engelleyemedi. Denver Nuggets karşısında da 50 sayı kaydeden ve 95 sayıya ulaşan Davis, efsanevi basketbolcu Michael Jordan (91) ile birlikte son 50 yılda takımının ilk iki maçında 90 ve üzerinde sayı atan iki oyuncudan biri oldu.
Warriors'a karşı Tim Frazier'ın 21 sayı, 10 asistle "double-double" yaptığı mücadelede, Lance Stephenson ve Dante Cunningham 15'er sayı kaydetti. Pelicans'ta milli basketbolcu Ömer Aşık ise ilk 5'te başlayıp 7 dakika 46 saniye görev yaptığı maçı 2 sayı, 3 ribaunt, 1 blokla bitirdi.
Sonuçlar
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 91-94
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 103-94
Detroit Pistons-Orlando Magic: 108-82
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 113-110 (uzatmada)
Miami Heat-Charlotte Hornets: 91-97
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 98-106
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-89
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 114-122
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:15
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 1
Yorum
.......... DEMEK Kİ OLUMLU KARAR ÇIKMAZSA FB CAMİASINI ARKANDA KUVVET OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEKSİN. ÇOK UYANIKSIN SN AZİZ YILDIRIM.
- Bitnel itiraf etti
Toplam 17
Yorum
Bulut Bir ülkede hala sucu aciklayan suclaniliuorsa olayin boyutunu siz dusunun. O kisiyi kim suclamaya kalkiyorsa bilinki onlarda isin icinde. Olay sansasyon yaratmasi gerekirken basin bile bazi basin bile susuyor. Nicin acaba?
- Güneş patladı
Toplam 16
Yorum
Black Eagle Şenol Hoca bu maçtaki puan kaybı senin eserin ama önemli olan bu değil senin hatanı kabul etmeyip gerilip manasız açıklamalar yapmandır. Nasıl büyük takımların oyuncuları her anlamda iyi olması gerekiyorsa teknik direktörlerde öyle olmalıdır. Hoca iyi hoca ama bazı yönleri eksik.
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