''Güzel bir ekip kurduk''
TBF’nin seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Hidayet Türkoğlu, geçerli 113 oyun tamamını aldı. Türkoğlu, “Amacımız basketbolu daha iyi yerlere getirmek” dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun dün yapılan olağan seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Hidayet Türkoğlu, başkanlığa seçildi. 143 oyun kullanıldığı seçimde oyların 30'u geçersiz sayılırken, geçerli 113 oyun tamamını alan Türkoğlu, TBF'nin koltuğuna oturdu. Seçim sonrası kendisine destek veren herkese teşekkür eden başkan amaçlarının Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek olduğunu söyleyen Türkoğlu, ekip olarak Türk basketbolunda iyi işler yapmak için çalışacaklarını belirtti.
GÜZEL BİR EKİP KURDUK
Türkoğlu, "Amacımız basketbolumuzu daha iyi yerlere getirmek. Güzel bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Ekip olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Camiamızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi mutlu etti. 4 yıl süresince onlara layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.
YÖNETİM KURULU
Ali Aslan
Arda Ermut
Kemal Akar
Ülken Delikan
Yılmaz Argüden
Özden Pelister
Methi Bengisu
Mert Çetinkaya
E. Hüseyin Soyluer
Hüseyin Beşok
Dinçer Çetintaş
Yahya Üstün
Güçlü Gökozan
M. Fatih Öztürk
GÜZEL BİR EKİP KURDUK
Türkoğlu, "Amacımız basketbolumuzu daha iyi yerlere getirmek. Güzel bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Ekip olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Camiamızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi mutlu etti. 4 yıl süresince onlara layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.
YÖNETİM KURULU
Ali Aslan
Arda Ermut
Kemal Akar
Ülken Delikan
Yılmaz Argüden
Özden Pelister
Methi Bengisu
Mert Çetinkaya
E. Hüseyin Soyluer
Hüseyin Beşok
Dinçer Çetintaş
Yahya Üstün
Güçlü Gökozan
M. Fatih Öztürk
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:06
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