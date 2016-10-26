 Türkoğlu için büyük gün – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Türkoğlu için büyük gün

    Türkoğlu için büyük gün
    Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu bugün Ankara'da yapılacak. Hilton Otel'deki genel kurul saat 11.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'nun tek aday olarak gireceği kuruldu, federasyonun 182 delegesi oy kullanacak.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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