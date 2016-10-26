Türkoğlu için büyük gün
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu bugün Ankara'da yapılacak. Hilton Otel'deki genel kurul saat 11.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'nun tek aday olarak gireceği kuruldu, federasyonun 182 delegesi oy kullanacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Türkoğlu için büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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