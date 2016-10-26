Saran’dan anlamlı açılış
Saran Group'un bugün Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi'nde açılışını yapacağı spor salonuna 15 Temmuz'daki hain saldırıda şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verilecek. İlçedeki ilk çok amaçlı kompleks olacak Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu, açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Saran’dan anlamlı açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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