 Saran’dan anlamlı açılış – Fotomaç – 26 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Saran’dan anlamlı açılış

    Saran’dan anlamlı açılış
    Saran Group'un bugün Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi'nde açılışını yapacağı salonuna 15 Temmuz'daki hain saldırıda şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verilecek. İlçedeki ilk çok amaçlı kompleks olacak Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu, açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Saran’dan anlamlı açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.