İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı tek aday olan Hidayet Türkoğlu oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) olağan seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Hidayet Türkoğlu, başkanlığa seçildi.
Federasyonun olağan genel kurulunda 143 oy kullanıldı. Oyların 30'u geçersiz sayılırken, geçerli 113 oyun tamamını alan Türkoğlu, başkanlık koltuğuna oturdu.
Türkoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, kendisine destek olanlara teşekkür etti, bu ilgiye layık olmaya çalışacaklarını söyledi.
Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığındaki TBF Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:
Ali Aslan, Arda Ermut, Kemal Akar, Ülkan Delikan, Yılmaz Argüden, Özden Pelister, Methi Bengisu, Mert Çetinkaya, Emre Hüseyin Soyuer, Hüseyin Beşok, Dinçer Çetintaş, Yahya Üstün, Güçlü Gökozan, Mehmet Fatih Öztürk.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:05
- Küllerinden doğdu
Toplam 1
Yorum
Ertan Dileğimiz caner'in de Tolgay gibi geriye dönüş yapabilmesi. Canere tekrar geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.
- Ayağını denk al!
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Yorum
......... GEÇMİŞ OLSUN SEVGİLİ CANER. BİR AN ÖNCE İYİLEŞ TÜRK FUTBOLUNUN HİZMETİNE DÖN. ZATEN SANA DA BU YAKIŞIR. KALİTELİ FUTBOLCU ÇOK YETİŞMİYOR ÜLKEMİZDE. SENİ TEKRAR MİLLİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUZ.
- 'Maça gelin' dedi, taraftar harekete geçti
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Yorum
Cenk Sayın Koç bir yarışa girecekse gereklerini yerine getirip konsantrasyonunu tam olarak ona vermeli.Kaybolan bir sezon ki dönmesi çok zor şu şartlarda bizi fazla üzmez yeterki bu kayıp sezonun sonu başkanlığında Ali Koç'un yepyeni güzel güneşli bir güne uyanalım.Stadın dolmasını sağlamak taraftarı ateşlemek kişisel sempatisini ve itibarını bu yönetim için kullanması olurki buda en son yapması gereken işlerden.
İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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