 İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    İşte Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı

    İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı

    Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı tek aday olan Hidayet Türkoğlu oldu.

    Basketbol Federasyonunun (TBF) olağan seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Hidayet Türkoğlu, başkanlığa seçildi.

    Federasyonun olağan genel kurulunda 143 oy kullanıldı. Oyların 30'u geçersiz sayılırken, geçerli 113 oyun tamamını alan Türkoğlu, başkanlık koltuğuna oturdu.

    Türkoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, kendisine destek olanlara teşekkür etti, bu ilgiye layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

    Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığındaki TBF Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

    Ali Aslan, Arda Ermut, Kemal Akar, Ülkan Delikan, Yılmaz Argüden, Özden Pelister, Methi Bengisu, Mert Çetinkaya, Emre Hüseyin Soyuer, Hüseyin Beşok, Dinçer Çetintaş, Yahya Üstün, Güçlü Gökozan, Mehmet Fatih Öztürk.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:05
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