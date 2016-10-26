“Çözülmeyi bekleyen sorunlarımız var”
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yeni Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbolumuzu bu döneme taşımakta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var. Omuz omuza yürümemiz gereken uzun bir yolculuktan bahsediyorum” dedi.
TBF'nin olağan genel kurulu Ankara Hilton Otel'de başladı. Divan kurulu Turgay Çataloluk, Semra Demirer ve Rüştü Nuran'dan oluştu. Kürsüye ilk çıkan isim olan eski TBF Başkanı Harun Erdenay, yaptığı konuşmada 18 ay başkanlığı sürdürdüğünü belirterek, görevini yaptığı süre kısa da olsa verdiği sözlerin tamamına yakının yapmanın huzuru içinde olduğunu söyledi. Yeni dönemdeki gelişmeleri değerlendirdiğinde aday olmadığına karar verdiğini ifade eden Erdenay, "Bu bayrağı basketbola hizmet edeceğini ifade eden eski takım arkadaşım Hidayet Türkoğlu'na devretmekten mutluluk duyuyorum. Onun basketbolu daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. Ben de mutlaka her alanda basketbola olan hizmetimi sürdüreceğim. Ayrıca görevim süresince her türlü desteklerini veren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu kısa zaman içinde yaptığım şeyleri söylemek istiyorum. İspanya'da yapılan U17 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda 2. olduk. Polonya'da yapılan U16 Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda milli takımımız 3. oldu. Kadınlarımız olimpiyatlara gitmeye 2 kez hak kazandı. Hala FIBA'nın sıralamasına baktığımız zaman dünya sıralamasında erkeklerde 8. kadınlarda ise 7. sıradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 Dünya Kupası adaylık çalışmasını da başlattık" diye konuştu.
Erdenay'ın ardından kürsüye çıkan başkan adayı Hidayet Türkoğlu ise, Türk basketbolunu daha ileriye taşımak için bir araya geldiklerini belirterek, "NBA sayesinde basketbol dünyasının en iyi pazarlama, sponsorluk ve sosyal sorumluluk gibi çalışmalarla kendimi bu günlere hazırladım. Kısa sürede pek çok projede görev aldım. Kulüplerimizin ve oyuncularımızın ihtiyaçlarını anlamak için incelemelerde bulundum. Bu tecrübelerin ardından hayatımın en kıymetli görevini Sayın Cumhurbaşkanımızın spor başdanışmanlığına atanarak yaşadım" şeklinde konuştu.
Türkoğlu: "Çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var"
Türkoğlu, TBF'nin Türkiye'nin en başarılı federasyonu olduğunu ifade ederek, "Gerek ev sahipliği yaptığımız organizasyonların kalitesi, gerekse sportif başarılarımız sayesinde önemli bir konuma geldik. Basketbolumuzu bu döneme taşımakta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var. Omuz omuza yürümemiz gereken uzun bir yolculuktan bahsediyorum. Federasyon olarak şeffaf, herkese eşit mesafede, yeniliklere açık ancak cesur kararlara da adım atacak bir yönetim kuruyoruz" dedi.
"Başarı iyi bir takım oyununu gerektirir" diyen Türkoğlu şunları kaydetti:
"Bugün huzurunuzda TBF'nin yönetimine çalışma arkadaşlarımla beraber aday olurken Türk basketbolunu hak ettiği konuma taşımaya söz veriyoruz. Hızla harekete geçmemiz gereken noktalar var. Kulüplerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir finansman kaynakları noktasında birlikte mücadele vereceğiz. Basketbol taraftarının izleyici olarak beklentilerini yapılacak araştırmalar ile daha iyi anlayarak seyirci desteği için kulüplerimizle bilgilerimizi paylaşacağız. Önümüzdeki dönemlerde bizi bekleyen önemli organizasyonlar var. Örneğin 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Profesyonel kadromuzla organizasyon yeteneğimizi kullanarak, İstanbul'a ve ülkemize yakışır bir şampiyonayı hayata geçireceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olması adına Türk basketbolunun üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve uluslararası platformda ülkemizi layıkıyla temsil etmesi için var gücümüzle çalışacağız."
Erdenay'ın ardından kürsüye çıkan başkan adayı Hidayet Türkoğlu ise, Türk basketbolunu daha ileriye taşımak için bir araya geldiklerini belirterek, "NBA sayesinde basketbol dünyasının en iyi pazarlama, sponsorluk ve sosyal sorumluluk gibi çalışmalarla kendimi bu günlere hazırladım. Kısa sürede pek çok projede görev aldım. Kulüplerimizin ve oyuncularımızın ihtiyaçlarını anlamak için incelemelerde bulundum. Bu tecrübelerin ardından hayatımın en kıymetli görevini Sayın Cumhurbaşkanımızın spor başdanışmanlığına atanarak yaşadım" şeklinde konuştu.
Türkoğlu: "Çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var"
Türkoğlu, TBF'nin Türkiye'nin en başarılı federasyonu olduğunu ifade ederek, "Gerek ev sahipliği yaptığımız organizasyonların kalitesi, gerekse sportif başarılarımız sayesinde önemli bir konuma geldik. Basketbolumuzu bu döneme taşımakta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak çözülmeyi bekleyen sorunlarımız ve geliştirilmesi gereken alanlarımız var. Omuz omuza yürümemiz gereken uzun bir yolculuktan bahsediyorum. Federasyon olarak şeffaf, herkese eşit mesafede, yeniliklere açık ancak cesur kararlara da adım atacak bir yönetim kuruyoruz" dedi.
"Başarı iyi bir takım oyununu gerektirir" diyen Türkoğlu şunları kaydetti:
"Bugün huzurunuzda TBF'nin yönetimine çalışma arkadaşlarımla beraber aday olurken Türk basketbolunu hak ettiği konuma taşımaya söz veriyoruz. Hızla harekete geçmemiz gereken noktalar var. Kulüplerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir finansman kaynakları noktasında birlikte mücadele vereceğiz. Basketbol taraftarının izleyici olarak beklentilerini yapılacak araştırmalar ile daha iyi anlayarak seyirci desteği için kulüplerimizle bilgilerimizi paylaşacağız. Önümüzdeki dönemlerde bizi bekleyen önemli organizasyonlar var. Örneğin 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Profesyonel kadromuzla organizasyon yeteneğimizi kullanarak, İstanbul'a ve ülkemize yakışır bir şampiyonayı hayata geçireceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olması adına Türk basketbolunun üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve uluslararası platformda ülkemizi layıkıyla temsil etmesi için var gücümüzle çalışacağız."
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 7
Yorum
33 yaş zaten 33 yaş altı transfer yapmak FB ye.
- Persie değil F.Bahçe kötü
Toplam 3
Yorum
mehmetfb bence takımın değil türkiyenin en iyisi ama onu oynatacak ona gol pası verecek adam yok
- Kartı basıp gitti!
Toplam 3
Yorum
realist bu adamin hanki macda katkisi vardi? Onuda birak. Ataklara bile katki vermeyen bu adamdan ne beklersin!Bunun ipini ilk 5 macdan sonra cekmek
“Çözülmeyi bekleyen sorunlarımız var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.